صحة قنا تحيل طبيبين للتحقيق بـ مستشفى دشنا المركزى

قرر الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إحالة طبيبين وفنى بمستشفى دشنا المركزى للتحقيق العاجل لتغيبهم عن النوبتجيات خلال اليوم الثانى لعيد الأضحى 2023.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة، لوكيل وزارة الصحة، بمستشفى دشنا المركزى، للإطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين خلال اجازة عيد الأضحي.

تفقد وكيل وزارة الصحة بقنا ، قسم الإستقبال بالمستشفي للتأكد من تواجد الفريق الطبي المناوب، وتوافر أدوية الطوارئ والمستلزمات، وإطمئن على عمل مولدات الكهرباء كمصدر بديل للكهرباء.

وأشاد تاوضروس، بطاقم التمريض وإلتزامهم بأداء عملهم وحرصهم علي التخفيف عن المرضي ورفع المعاناة عنهم، موجهاً بسرعة رفع كفاءة سكن التمريض.

وأكد وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، حرص المديرية على المتابعة الدائمة لجميع منافذ القطاع الطبي بالمحافظة طوال فترة الأعياد والتي تصل لمتابعة كل مستشفي ٣ مرات طوال فترة الأعياد من خلال فرق الإشراف والمتابعة وبما يتوافق مع توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، بضرورة المرور والمتابعة على منافذ تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بالمحافظة.