إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالإسماعيلية

أصيب 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق وصلة أبو سلطان بالإسماعيلية.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية اخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق وصلة أبوسلطان بالإسماعيلية.



على الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان الحادث.

كما تم الدفع بـ 4 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث الذى اسفر عن اصابة 10 أشخاص بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث.



تم نقل المصابين إلى المستشفى لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

جار تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.