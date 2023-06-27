أشهر جزارة في الإسماعيلية: أتمنى الارتباط برجل شهم وجدع

روت الجزارة إسلام حسن، أشهر جزارة في الإسماعيلية والمعروفة بـ"لومة"، تفاصيل وكواليس عملها في مهنة الجزارة، مشيرة إلى أن الجميع يثق فيها واعتقدوا في البداية أنها طبيبة، مشددة على أنها غيرت الصورة المعروفة بأن المرأة لا تقدر على العمل في محل جزارة.

وأضافت "أشهر جزارة في الاسماعيلية والمعروفة بـ"لومة"، خلال مداخلة عبر الإنترنت، ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك من كان يخاف التعامل معها في البداية، مؤكدة أن الجميع أصبح يقدم الدعم لها واستوعبوا فكرة عملها بالجزارة، وهناك الكثير من الزبائن يشجعونها على الاستمرار في هذه المهنة.

وأوضحت أشهر جزارة في الاسماعيلية والمعروفة بـ"لومة"، أنها تذبح الأضاحي بنفسها، ولا يوجد بها أجواء التعب، ونوهت بأنه لا يجب وضع اللحمة في الأكياس عقب الذبح مباشرة، ولابد أن يتم تشميع اللحم من خلال وضعه أمام المراوح والتكييفات.

وتابعت لومة: "أنا غير مرتبطة وأتمنى أن أرتبط بشخص ورجل شهم وجدع.. يكون راجل بمعنى الكلمة"، منوهة بأن عملها بالجزارة لم يكن السبب في عدم ارتباطها وزواجها إلى الآن.