30سنة في المهنة.. أقدم جزارة في الجيزة : اخترت مهنة صعبة عشان أربي ولادي

كلنا نسمع عن الشقا و التعب من أجل الوصول لقمة الرزق الحلال بطلة القصة هي سيدة جزارة اخترت مهنة الجزارة علشان تكون مصدر رزق لها.

هي آم محمد الذي تبلغ من العمر 55 عاماً جزارة تعمل في المهنة منذ 35 سنة.. تقول أم محمد :إن اولادها يساعدوها في مهنة الجزارة و أن زوجها كان جزارا و إنها تعمل كل يوم من أجل لقمة الرزق الحلال.

و تضيف أنها تستيقظ في الفجر تصلي و و تضبط المنزل ثم تذهب للعمل في المحل أو تتوجه للمدبح.



وتؤكد أنها لا تتعرض لأي مضايقات في عملها و أن كل الناس تحبها و أن لديها خمس أبناء منهم من يساعدونها في مهنة الجزارة.

وتشير إلى أنها تجيد مهنة الطبخ وإعداد الأكلات إلى جانب الجزارة أيضا.

و كشفت أنها تحب جدا مهنة الجزارة و تحب أن تشقى من أجل الرزق و الرزق الحلال رغم أنها مهنة صعبة جدا لكن لكي تحصل على الرزق الحلال.

واختتمت أنها تتمني الستر و الصحة و أن تؤدي الحج و العمرة.