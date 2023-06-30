مرتضى منصور يعلن إجراءات الحجز على أموال كهربا.. تفاصيل

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن المحامي الخاص بالنادي أرسل شكوى جديدة للجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تفيد بأن محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي لم يسدد الغرامة المالية المستحقة للنادي الأبيض في الموعد المحدد لها.

وأضاف رئيس النادي أنه سيتم الحجز على مستحقات كهربا لدى النادي الأهلي، وسيتم إخطار البنك المركزي بالحجز على أرصدة اللاعب وأسرته، كما سيتم الحجز على ممتلكاته.

وشدد رئيس النادي على أن الزمالك تمسك باستمرار إمام عاشور في صفوف الفريق ولكن اللاعب فضل الاحتراف بنادي ميتيلاند الدنماركي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بالرغم من أن النادي عرض عليه توقيع عقد جديد بمقابل مادي يناسبه.

وأضاف المستشار مرتضى منصور :" أن مصطفى فتحي هو من تمسك بالرحيل عن الزمالك للاحتراف في الدوري السعودي من قبل بالرغم من أن النادي عرض عليه توقيع عقد جديد من قبل".

وتابع قائلا :" الباب مفتوح أمام كل من طارق حامد وإمام عاشور ومصطفى فتحي للعودة إلى صفوف الفريق، ولكن الزمالك لن يتحايل على أي لاعب للعودة إلى صفوفه مجددا، ولن يعود أي لاعب للفريق إلا إذا كانت هذه هي رغبة اللاعب في العودة".