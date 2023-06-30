تفاصيل رفض تهاني الجبالي طلب مرسي تسجيل أداء اليمين الدستورية بالمحكمة.. فيديو

أكد إبراهيم الصياد، رئيس قطاع الأخبار بالتلفزيون المصري الأسبق، أن نظام جماعة الإخوان لا يجيد فهم السياسة أو الإعلام، وكان لديهم جهل في العديد من القرارات التي كانوا يتخذونها.

وأضاف الصياد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع قناة صدى البلد، أن المستشارة تهاني الجبالي رفضت طلب الإخوان بتسجيل محمد مرسي أداء اليمين الدستورية بالمحكمة، ثم بثه بعد ذلك، ثم استجاب مرسي لطلبها.

وقال إبراهيم الصياد، رئيس قطاع الأخبار بالتليفزيون المصري الأسبق: المؤتمر السري الذي عقد 3 يونيو 2012، بشأن سد النهضة، وتم إذاعته دون علمهم، وكل هذه نماذج تدل على عدم وعي الإخوان بدور الإعلام.