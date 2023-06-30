النائب محمد أبو العينين: مصر لديها خطة مدروسة لسداد القروض| فيديو

الدولة أحدثت نهضة

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن ما حدث في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعتبر إنجازا، لافتا إلى أنه في الزمن القديم– عهد الرئيس أنور السادات- طلب من وزير الإسكان حسب الله الكفراوي، عمل منطقة صناعية في العاشر من رمضان، وكان المتر حينها بجنيه واحد، لكنها كانت دون بنية أساسية.

وأضاف النائب محمد أبو العينين، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الرئيس حسني مبارك، شهد عصره افتتاح مصانع عدة في العاشر من رمضان، ويوجه الضيوف من أوروبا وإفريقيا بزيارتها.

الدولة أحدثت نهضة في الصعيد

وأوضح النائب محمد أبو العينين: "اليوم في عهد الرئيس السيسي، هناك نقلة في البنية الأساسية، من خلال زيادة قيمة سعر الأراضي في كل المدن الجديدة"، مشيدا بالنهضة التي أحدثتها الدولة في الصعيد.

وواصل النائب محمد أبو العينين، حديثه، قائلا: “هنا عبقرية الإدارة، بمعنى التنمية والتطوير والتشغيل والتحديث الذي يتحدث عنه الرئيس السيسي دائما، والقروض التي حصلنا عليها لدينا خطة مدروسة في سدادها”.