المنتخب الأولمبي vs الجابون| وزير الرياضة: ثقتي بلا حدود.. وميكالي: مباراة صعبة

يستعد المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلى روجيرو ميكالي، للقاء الجابون الساعة الحادية عشرة مساء غد السبت بتوقيت القاهرة فى الجولة الثالثة والخامسة للمجموعة الثانية فى كأس الأمم الأفريقية التى تستمر بالمغرب إلى يوم 8 يوليو المقبل.

وهى البطولة القارية التى يتأهل منها بمشاركة المنتخب الأولمبي أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس2024 بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا.

ويتصدر المنتخب الأولمبي، المجموعة مناصفة مع الجابون ولكل منهم 4 نقاط ثم مالى ولها 3 نقاط وأخيرا الجابون بلا نقاط .

مدرب المنتخب الأولمبي: هدفنا الاحتفاظ بالصدارة.. ونحترم الجابون





وقال البرازيلى ميكالى مدرب المنتخب الأولمبي لكرة القدم: نعلم أن لدينا مباراة صعبة غدا أمام الجابون، ونحن متابعون جيدا المنافس، الجابون منتخب محترم، قاوم أمام قالة وقدم أداء جيدا أمام النيجر، لكنه خسر بسبب بعض التفاصيل الصغيرة لذا فهو منافس نحن نحترمه جيدا، المباراة مهمة بالنسبة للفراعنة من أجل الاحتفاظ بالصدارة ، ونحن جاهزون لها ودائما نتطلع للفوز .

جاء ذلك فى المؤتمر الصحفي الذى عقده ميكالى مدرب المنتخب الأولمبي اليوم وحضره كل من : مواطنه تياجو المدرب العام، واسامه فيصل مهاجم المنتخب ، وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامى ، وخالد سرحان المترجم .



وتابع ميكالى: المنتخب الاولمبي يتطلع إلى تقديم أداء اجيد والوصول إلى أهدافه من المباراة وهى الثلاث نقاط من أجل الاحتفاظ بالصدارة .. استثمرنا بعض الفرص المتاحة أمام مالى ، ونتطلع لمباراة جيدة أمام الجابون، شكلنا الدفاعى مطمئن ، نلعب بشكل جيد ، بفضل العمل الجماعي للاعبينا ، وهذا يمنح فريقنا القوة والثقة ..لابد أن نحترم المنافس ، فهو ليس لديه ما يخسرة ، وكان الجابون من وجهة نظرة يستحق نتائج أفضل مما حدث ، لابد من تركيز الفراعنة جيدا لأن البطولة ليست سهلة وكرة القدم غير مضمونة.

ويضيف ميكالى : طبيعي جدا أن يلعب الفراعنة وسط ضغوط إيجابية منها أننا نمتلك جمهور عظيم يعشق كرة القدم ويحب أن نري بلاده دائما فى صدارة المشهد ونحن نتعهد باسعاد هذا الجمهور العظيم ، علينا مسئولية كبيرة ..لابد من الصمود وتقديم عروض تليف باسم أحفاد الفراعنة، كل مباراة تمثل لنا تحدى جديد ، وبالنسبة لنا نحن فى حاجة إلى أن نواصل العمل الكثير ، نتمنى تخطى المرحلة الأولى .

وعن توقعاته فى حالة مواجهة المغرب الشقيق ، قال ميكالى: نحن نحترم كل المنافسين المغرب وغانا وغينيا وفى إحدى المحطات سنواجه المغرب ..سعداء للتواجد فى المغرب ، مازال الطريق أمامنا طويل بغض النظر عن المنافسين ، ونحن نعمل أن نكون جاهزون لكل المقابلات .

أسامة فيصل : الجابون منتخب قوي

من جانبه أكد اسامة فيصل مهاجم المنتخب الأوليمبي أن الجابون منتخب قوى ، نحترمه ، وفى الوقت نفسه نتطلع للاحتفاظ بالصدارة ، نحن فى حالة تركيز ، وهدفنا اسعاد الجمهور .. وهذا لن يتحقق إلى بالعمل الكبير .

ميكالى إلى وزير الشباب والرياضة : سنقاتل من أجل إسعاد الشعب المصري

وحرص د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الاطمئنان على بعثة المنتخب الأوليمبي لكرة القدم اليوم فى اتصال هاتفي مع الكابتن محمد بركات عضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخب وذلك قبل مواجهة الجابون الساعة الحادية عشرة مساء غد بتوقيت القاهرة باستاد ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية فى الجولة الثالثة والختامية للمجموعة الثانية فى كأس الأمم الأفريقية التى تستمر بالمغرب إلى يوم 8 يوليو المقبل .

يتأهل من البطولة الجارية أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس2024 بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا، ويتصدر الفراعنة المجموعة مناصفة مع الجابون ولكل 4 نقاط ثم مالى وله 3 نقاط وأخيرا الجابون بلا نقاط .

وتحدث د.أشرف صبحي خلال المكالمة مع البرازيلى ميكالى المدير الفني للمنتخب وأشاد بالشكل الرائع الذى كان عليه المنتخب فى مباراتيه السابقتين خاصة لقاء مالى وطالبه بنقل تحياته إلى اللاعبين الابطال مشددا على ضرورة مواصلة المسيرة فى البطولة المهمة وأن ثقته بلا حدود فى أبناء مصر الشجعان وقدرتهم على الوصول إلى أبعد نقطة .

وشكر ميكالى فى كلماته د.اشرف صبحي وتعهد له بأنه وأعضاء الجهاز الفنى لا يدخرون جهدا من أجل الوصول إلى أعلى درجات الاستعداد وأكد أن اللاعبين فى حالة تركيز وسيقاتلون من أجل إسعاد الشعب المصري وتقديم عروض تليق باسم مصر وتاريخها .