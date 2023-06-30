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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الكرة تمنح المصريين العيدية| المنتخب الأولمبي فرحنا.. وانتصارات في الأهلي والزمالك وبورسعيد

المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي

 

 

شهدت ليالي العيد أفراح وانتصارات على مستوي المنتخب الأولمبي وكبار الأندية في الدوري المصري وفى مقدمتها الأهلي والزمالك وبيراميدز والنادي المصري.

بدأ أفراح العيد نادي الزمالك الذى فك عقدة خوض مبارياته فى الأعياد والنحس الذي كان يلازمه حينها.

أعقبه انتصارات لنادي بيراميدز والمصري البورسعيدي في العيد الي جانب المنتخب الأولمبي فى كأس أمم إفريقيا فى المغرب. 

صدى البلد يرصد افراح المنتخب الأولمبي والأهلي والزمالك وبيراميدز والنادي المصري في أيام العيد. 

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الزمالك يهزم غزل المحلة فى ليلة العيد   

حقق نادي الزمالك ليلة العيد فوزاً مستحقاً علي غزل المحلة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية والثلاثين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وافتتح الزمالك التهديف في الدقيقة 15 عن طريق أحمد مصطفى زيزو من تسديدة من ركلة حرة مباشرة.

وجاء هدف الزمالك الثاني في الدقيقة 72 عن طريق شيكابالا بعد مراوغة حارس مرمي المحلة ويسددها علي الفور فتسكن شباك زعيم الفلاحين.
 

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بيراميدز يكتسح سموحة

عاد فريق بيراميدز لصدارة الدوري بعد الفوز علي  سموحة بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد الدفاع الجوي في الجولة الثانية والثلاثين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وافتتح سموحة التهديف في الدقيقة 27 عن طريق أحمد حكم من رأسية قوية  داخل منطقة الجزاء.

وأضاف سموحة الهدف الثاني في الدقيقة 30 من تسديدة متقنة بعد انفراد تام بمرمي أحمد الشناوي.

وقلص بيراميدز الفارق في الدقيقة 34 عن طريق الجنوب افريقي فخري لاكاي من متابعة جيدة داخل منطقة جزاء.

وأدرك بيراميدز هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول برأسية متقنة من إسلام عيسي.

وعزز بيراميدز النتيجة ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة ، 54 عن طريق بلاتي توريه من تسديدة متقنة بعدما انفرد بمرمي سموحة.

وسجل بيراميدز الهدف الرابع في الدقيقة 57  بعد تسديدة صاروخية من مصطفي فتحي من خارج منطقة جزاء.

واخيرا سجل فخري لاكاي الهدف الخامس في الدقيقة 78.

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المصري يهزم فيوتشر للمرة الثانية 

حقق فريق المصري البوسعيدي الفوز أمام فيوتشر بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت اليوم علي ملعب برج العرب في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

أحرز المصري الهدف الاول في الدقيقة 52 من ركلة حرة بقدم إلياس الجلاصي، ليتابعها المدافع محمد دبش برأسية لتسكن شباك الحارس محمود جنش.
واحرز المهاجم مروان حمدي الهدف الثاني في الدقيقة 68 من عمر اللقاء

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المنتخب الأولمبي يتغلب على مالي 
 

تغلب المنتخب الأولمبي علي نظيره منتخب مالي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب طنجة بالمغرب في ثاني مباريات أولمبي الفراعنة ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة المقامة فى المغرب.

أحرز هدف المنتخب الأولمبي ابراهيم عادل فى الدقيقة العاشرة .

وتصدر المنتخب الأولمبي المجموعة الثانية بعدما ارتفع رصيده الي 4 نقاط من تعادل امام النيجر وفوز على مالي.

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الأهلي يستعيد صدارة الدوري 
 

نجح الأهلي في الحفاظ على صدراة جدول ترتيب الدوري المصري عقب الفوز أمام البنك الأهلي بثلاثية نظيفة في إطار منافسات الجولة ال ٣٢ من بطولة الدوري المصري الممتاز.
وارتفع رصيد الأهلي للنقطة  68 نمن 26 مباراة، بفارق نقطة عن  بيراميدز.

بينما توقف رصيد البنك الأهلي عند 35 نقطة يحتل بها المرتبة الـ11 في جدول ترتيب الدوري.

 

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