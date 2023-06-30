منافس الزمالك| فشل انتقال حكيم زياش إلى نادي النصر السعودي.. تفاصيل

فجرت تقارير إعلامية مفاجأة من العيار الثقيل بشأن فشل مفاوضات انتقال حكيم زياش نجم منتخب المغرب ونادي تشيلسي الإنجليزي الي صفوف نادي النصر السعودي.

وذكرت التقارير الإعلامية أن نادي النصر السعودي قرر صرف النظر عن التوقيع مع الدولي المغربي حكيم زياش نجم منتخب المغرب ونادي تشيلسي الإنجليزي بعد عدم الاتفاق على أحد الشروط المعينة في بعض البنود .

فيما أشارت تقارير مغربية إلي أن نادي النصر السعودي أعلن عدم اجتياز اللاعب الدولي حكيم زياش نجم منتخب المغرب ونادي تشيلسي الإنجليزي لاختبارات الكشف الطبي.

وأشارت إلي أن الدولي حكيم زياش نجم منتخب المغرب ونادي تشيلسي الإنجليزي طلب من ممثل نادي النصر السعودي في المفاوضات إجراء الخطوة الطبية في كرواتيا أو المغرب لكونه يقضي إجازته الصيفية، لكن المفاوض طلب منه الحضور إلى مدريد والخضوع للفحص بحضور الإسباني ديفيد ماركيز، طبيب نادي النصر السعودي .



نادي النصر السعودي يغري حكيم زياش



ذكر موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، أن إدارة النصر تحاول إقناع زياش بالانضمام للفريق بعرض راتبا مغريا للغاية.

وأشار الموقع الفرنسي إلى أن إدارة نادي النصر كانت تراقب وضع الدولي حكيم زياش نجم منتخب المغرب غير المريح مع فريق تشيلسي الإنجليزي بعد تراجع نسبة مشاركاته طوال الموسم المنقضي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي .

وأكد "فوت ميركاتو"، أن إتمام الصفقة سيكون صعب على إدارة نادي النصر السعودي، حيث أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مهتم بضم اللاعب من الميركاتو الشتوي الماضي.

ويتطلع نادي النصر السعودي لاستقطاب المزيد من نجوم الكرة العالميين، بعد التعاقد مع الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، في الانتقالات الشتوية الماضية.

يذكر أن نادي النصر السعودي أعلن جدوله الاستعدادي للموسم المقبل الذي يبدأ في البرتغال، قبل المشاركة في منافسات دورة أوساكا اليابانية أواخر شهر يوليو المقبل، ثم يشارك في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية التي تستضيفها السعودية، حيث يتواجد الفريق في المجموعة الثالثة إلى جانب نادي الشباب السعودي والزمالك المصري والاتحاد المنستيري التونسي.