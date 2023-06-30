الأهلي يبتعد وبيراميدز يقترب.. تفاصيل جديدة في عودة إمام عاشور الدوري المصري

كشف الإعلامي أحمد هاني زادة عن مصير العروض التي تلقاها إمام عاشور لاعب نادي الزمالك السابق والمحترف فى صفوف فريق ميتلاند الدانماركي من عديد الأندية في الدوري المصري.

قال الإعلامي أحمد هاني زادة عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: رغم العرض الأحمر الكبير ، مصادر مقربة من إمام عاشور تؤكد آنه في حالة عدم اكتمال صفقة إعارته لبيراميدز سيبقي في ميتلاند.

مفاوضات الأهلي لضم إمام عاشور

فجر الإعلامي احمد سعيد مفاجأة بشأن مفاوضات النادى الأهلي مع إمام عاشور لاعب فريق ميتلاند الدنماركي.

وكتب الإعلامي احمد سعيد عبر حسابه علي فيسبوك "الأهلي لم يفاوض إمام عاشور لا من قريب ولا بعيد".

تفاصيل عرض بيراميدز للتعاقد مع إمام عاشور

قدم نادي بيراميدز، عرضًا لنادي ميتلاند الدنماركي، للتعاقد مع إمام عاشور، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وحسبما أفاد الإعلامي محمد شبانة، مُقدم برنامج «بوكس تو بوكس»، فإن نادي بيراميدز قدم عرضا لـ ميتلاند من أجل ضم إمام عاشور مقابل 4 ملايين دولار بشكل نهائي، أو استعارته لمدة موسم مقابل مليون و300 ألف دولار، مع وجود بند يسمح للنادي السماوي بشرائه مقابل 2.7 مليون دولار.

