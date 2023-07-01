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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فين بطنك.. جوري بكر تفاجئ جمهورها بإطلالة جديدة

صدى البلد

نشرت الفنانة جوري بكر صورة جديدة عبر خاصية الاستوري على حسابها الرسمي على إنستجرام.

وظهرت جوري بكر بإطلالة جذابة أنيقة مرتدية فستان طويل باللون اللبني، ولم تظهر لها بطن .

مما اثارت دهشة الجمهور و جادت التعليقات كالاتي : فين بطنك ، في الشهر الكام، ماشاء الله مش باين ليكي بطن ، ولدتي .

«وداد اطلقت بعد ما رماها شوقي فتح الله».. تصدرت تلك الجملة مواقع التواصل الاجتماعي، حاليًا، بعدما أعلنت الفنانة جوري بكر عبر خاصية استوري بحسابها الرسمي على «إنستجرام»، عن طلاقها من زوجها رجل الأعمال رامي أحمد، بعد أشهر قليلة من الزواج، والمفاجأة عندما تم الكشف عن تعرض حساب الفنانة جوري للإختراق، ولم تكن هي من نشرت هذا المنشور، مؤكدة أن خبر طلاقها غير صحيح نهائيًا، وبالرغم من تعاطف الكثيرون مع جوري بعد المنشور المزيف، خاصةً وأنها تنتظر مولودها، هناك أخرون سخروا من شائعة طلاقها بطريقة فكاهية، وربطوا انفصالها بشخصيتها في مسلسل «جعفر العمدة»، بطولة الفنان محمد رمضان، كما أن الإعلامية بسمة وهبة، عند انتشار شائعة طلاق جوري، أحدثت ضجة كبيرة بتعليقها عن حكم الدين في طلاق المرأة الحامل.

 

 

طلاق جوري بكر

أثارت الفنانة جوري بكر، جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة بسبب منشور طلاقها، عبر خاصية استوري بحسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».

 

 

وكتبت جوري: «وجعل بينكم مودة ورحمة.. تم الانفصال بيني وبين الراجل المحترم زوجي وبتمنى له كل خير.. أرجوكم مش عايز حد يتواصل معايا في أي تفاصيل لأني مش هرد على مكالمات.. شكرًا».

 

وبعد مفارقات كبيرة في آراء المتابعين حول طلاق جوري بكر، من مشاعر حزن وقلق عليها، تواصلنا معها لمعرفة حقيقة طلاقها، والاطمئنان عليها، وكانت المفاجأة أن خبر طلاقها مزيف.

 

حقيقة طلاق جوري بكر

كشفت الفنانة جوري بكر، عن حقيقة طلاقها من زوجها خلال فترة حملها بعد عدة أشهر من زواجهما.

 

وأكدت جوري في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، أن ما تم تداوله عن طلاقها من زوجها غير صحيح تمامًا، قائلة: «الحمد لله مفيش طلاق، أنا جوزي راجل محترم ولا يمكن يعمل حاجة زي كده مع مراته اللي فاضلها شهور وتولد».

 

الفنانة جوري بكر إطلالات جوري بكر جوري بكر

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