الأهرام: التنمية الشاملة لن تكتمل إلا بنوعية متطورة من الموظفين

ذكرت صحيفة (الأهرام)، أن الجهاز الإداري عانى طويلا، في سنوات مضت من الإهمال وسوء اختيار بعض الكوادر، فضلا عن النظر باستهتار للمهام التي سيقوم بها الموظف، وكانت النتيجة أنه عندما جاءت لحظة الحقيقة، ودخلت التكنولوجيا المعقدة إلى أروقة العمل الحكومي، إذ بالكثير من الموظفين يفشلون في التعامل مع الوضع الجديد، فتعطلت الكثير من الأعمال والمشروعات والخدمات.

وقالت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم السبت، بعنوان (منظومة اختيار الموظفين الجدد) - "إن عملية التنمية الشاملة، الجارية حاليا على قدم وساق، لن تكتمل إلا بنوعية متطورة من الموظفين، خاصة الشباب منهم".

الذكاء الاصطناعي

وأشارت إلى أن دخول الذكاء الاصطناعي في كثير من مجالات العمل، يهدد بفقدان الكثير وظائفهم ما لم يكونوا على مستوى تحقيق الأهداف التي تتطلبها الوظيفة، وهذا يستدعي ضرورة التدقيق في الاختيار، وإلا فسوف يتم الاستغناء عن آلاف، بل ملايين، الموظفين في العالم كله.

وتابعت أنه من المعلوم للكافة أن المنافسة وجودة الإنتاج هما الحاكم لأسواق العمل في هذه الأيام، كما أن آفة البطالة، خاصة بين الشباب، أصبحت هما يوميا يطارد الناس في شتى أنحاء العالم وفي كل الدول، ومن ثم فإن المطلوب من الحكومات وضع سياسات جديدة للتوظيف، ولإعادة تأهيل وتدريب القوى العاملة، وهو ما تسير فيه الحكومة المصرية بخطوات ممتازة حاليا.