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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأرصاد الفلسطينية تحذر المواطنين من ارتفاع حرارة الطقس للثلاثاء المقبل

صدى البلد

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية بأن يكون طقس ،اليوم السبت، غائماً جزئياً الى صاف ويطرأ ارتفاع  طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما توقعت أن يكون طقس غداً يوم الاحد، الجو غائماً جزئياً الى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وقالت الدائرة في توقعتها لطقس يوم الاثنين، أنه يكون الجو حار نسبياً الى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة وتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأضافت الدائرة أن طقس الثلاثاء المقبل ، يكون الجو حار نسبياً الى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة وتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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