محمد صلاح يبرز رشاقته البدنية من داخل الجيم.. شاهد

نشر محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، صورًا جديدة من أحدث ظهور له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهر محمد صلاح، عبر خاصية الاستوري، من داخل الجيم وهو يؤدي تمارين رياضية شاقة، تبرز رشاقته البدنية.

وكشف نادي ليفربول الإنجليزي، عن قميصه الثاني الذي سيخوض به بعض المنافسات الموسم المقبل 2023-2024.

وتصدر النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، إعلان الريدز عن قميصه الاحتياطي للموسم الجديد والذي جاء باللونين الأبيض والأخضر.

ونشرت الصحفة الرسمية لنادي ليفربول على موقع ليفربول “تويتر” صورة للثلاثي محمد صلاح ولويس دياز وداروين نونيز بالقميص الثاني، وعلقت :"ملوك الفخامة".

محمد صلاح مستمر مع ليفربول:

في سياق آخر، أكدت تقارير صحفية، استمرار النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول في الموسم المقبل رغم الإغراءات السعودية لضمه.

وبحسب موقع “فوتبول إنسايدر” فإن محمد صلاح استبعد فكرة الانضمام للدوري السعودي في الميركاتو الحالي، وحسم قراره بالاستمرار في صفوف ليفربول الموسم المقبل، رغم فشل التأهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا.