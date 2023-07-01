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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيطري الشرقـية يُشرف على ذبح 505 رؤوس ماشية وأغنام أضاحي

صدى البلد

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بفتح المجازر الحكومية بمناسبة عيد الأضحى المبارك أمام جموع المواطنين بالمجان لذبح الأضاحي، ومنع الذبح بالطرق أو الشوارع أو خارج المجازر المعتمدة حفاظاً على سلامة لحوم الأضاحي وعدم تلوث البيئة، وتوقيع غرامات على المخالفين، وكذلك تكثيف الحملات التفتيشية على محال الجزارة وبيع وحفظ وتداول اللحوم، بالاشتراك مع مباحث التموين والرقابة التموينية، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد الدكتور فتحي عبد العال، مدير عام الطب الوقائي بمديرية الطب البيطري بالشرقية، أن مديرية الطب البيطري أشرفت على أعمال ذبح 505 رؤوس ماشية وأغنام أضاحي ما بين “147 أبقار – 116  جاموسا – 179 ضأن – 53 ماعز – 10 جمال”، وذلك بالمجازر التابعة للمديرية تحت الإشراف البيطري الكامل للحفاظ على سلامة اللحوم مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء أعمال الذبح.

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وأشار مدير عام الطب الوقائي بالمديرية إلى قيام الإدارات المختصة بالمديرية والإدارات الخارجية المركزية وأقسام الصحة العامة والتفتيش على اللحوم بالإدارات البيطرية بالمرور على المجازر لمتابعة سير العمل والوقوف على الاستعدادات الموجودة بكل مجزر، والتأكد من توافر جميع الاحتياجات من كوادر طبية بيطرية وأدوات وأجهزة لاستمرار سير العمل بصورة جيدة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

الاضحى المبارك الحملات التفتيشية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الصحة العامة الطب الوقائي الرقابة التموينية الطب البيطري

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