ثالث أيام عيد الأضحى.. مراكز الشرقية تكثف أعمال النظافة ورفع كفاءة الإنارة

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة والتجميل ودهان البلدورات وقص وتهذيب الأشجار ورفع الإشغالات والإعلانات المخالفة وصيانة أعمدة الإنارة وتركيب لمبات ليد للإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالي أمام المواطنين والزائرين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت رئاسة مركز اولاد صقر بشن حملة نظافة بشوارع المدينة لرفع تراكمات القمامة من الشوارع والأماكن المخصصه للتجميع وكذلك تم تسيير سيارات الى النقظة الوسيطه ونقل القمامة إلى المقالب العمومية.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع الوحده المحلية بشوبك بسطه برفع مخلفات القمامه والتراكمات من أمام قريه شوبك بسطه وقرية الطاهره ودوران ابوالأخضر ودوران الزارعه من الطريق العام الزقازيق ابوحماد من الاتجاهين وبالوحدة المحلية ببنى عامر تم رفع المخلفات وتفريغ صناديق القمامه من على طريق هريه الجديد والقديم وعمل النظافه بمدخل القرى وبالوحدة المحلية ببردين تم المرور والمتابعة والإشراف على أعمال النظافة اليومية على الطريق العام الزقازيق بلبيس والعكس وتم رفع الأتربة والقمامة من جانبى الطريق وتم شفط مياه الصرف الصحى بمساكن بردين.

وبالوحدة المحلية بالعصلوجى وقسم تحسين والمتابعة تم رفع مخلفات القمامة من على السكة الحديد والفتحات بسورالسكة الحديد أسفل الكوبرى وامام المستودع وخلف الوحده الصحية والمساكن ، ومازالت الاعمال مستمره بباقي الوحدات المحليه التابعه لرئاسه المركز للأرتقاء بالشكل الحضاري والجمالي أمام المواطنين والزائرين.

وفي سياق متصل تابعت رئاسة مركز ومدينة فاقوس أعمال قسم الانارة حيث تم عمل صيانة ورفع كفاءة الأعمدة والكشافات بعدد من شوارع المدينة ومنها ( الإنتاج وخلف مضرب الارز - محيط مدرسة طلبه عويضه - ارض اليمن بانقيزه - مساكن احمد حلمي - مدارس صلاح الطاروطي - الجلاء ) وذلك عن طريق سيارة كهرباء ومعدات رئاسة المركز، كما تم رش الشوارع باستخدام جهاز التيفا بعدد من الوحدات المحلية بنطاق المركز ، وذلك للقضاء على الناموس والحشرات الطائرة بالإضافة الي رش المصارف.

كما قامت رئاسة المركز برفع تراكمات القمامة من عدد كبير من المناطق والشوارع بالمدينة، بالإضافة إلى رفع وكنس الأتربة والسفوحة.

وقامت رئاسة حى ثان الزقازيق بأعمال النظافة بالصيادين وكفر الزقازيق البحري وشارع الجيش وشارع ترعة المسلمية وشارع وادي النيل وحسن صالح وأماكن متفرقة ورى الأشجار بمحيط ديوان عام المحافظة وكورنيش المحافظة.