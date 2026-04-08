341 طفلًا يحتفلون بيوم الفرح .. محافظ جنوب سيناء يشارك الأيتام ويوزع الهدايا

شهد اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، احتفالية الطفل اليتيم التي نظّمتها جمعية رعاية الطفل اليتيم، بالتعاون مع إدارة حقوق الطفل ومديرية التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، بنادي الشرطة بمدينة طور سيناء، بمشاركة 341 طفلًا.

بدأت الاحتفالية بعزف السلام الوطني، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام للمحافظة، وعلي حمادة، رئيس مدينة الطور، والدكتور حاتم السيد، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد محافظ جنوب سيناء، في كلمته، أن هذه الاحتفالية تمثل رسالة إنسانية تعكس اهتمام الدولة ببناء الإنسان ، مشيرًا إلى أن دعم الأيتام والفئات الأكثر احتياجًا، وتحسين جودة حياتهم، يأتي في مقدمة أولويات الدولة.

وأضاف أن المحافظة مستمرة في دعم أبنائها، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، وعلى رأسها المبادرات المجتمعية، بهدف تعزيز الشراكة مع مؤسسات العمل الأهلي، وتحقيق التكافل الاجتماعي في مختلف مدن وقرى المحافظة.

وأشاد المحافظ بدور الجمعيات الأهلية في دعم جهود التنمية، والوصول إلى مستحقي الدعم في القرى والوديان والتجمعات البدوية، مؤكدًا أن ما تقدمه يمثل نموذجًا ناجحًا للعمل الأهلي الفعّال.

وفي ختام الاحتفالية، وزّع المحافظ الهدايا والمبالغ المالية على الأطفال، وسط أجواء يسودها الفرح والود.

ومن جانبه، قال الدكتور حاتم السيد، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إنه جرى تجميع 341 طفلًا برفقة أسرهم في احتفالية كبرى، تضمنت فقرات ترفيهية متنوعة، منها عروض الأراجوز والساحر، إلى جانب مسابقات وألعاب ترفيهية، والرسم على الوجوه، فضلًا عن تقديم وجبات غذائية وسناكس، وكراتين مواد غذائية، ومبالغ مالية، وهدايا وألعاب للأطفال.