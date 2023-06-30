وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل في مستشفى الإبراهيمية المركزي

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية،مستشفى الإبراهيمية المركزى، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي، وذلك بعد المرور علي الفرق الطبية المشاركة بالمبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة، بالعيادات المتنقلة وبالأماكن الثابتة.

وقام وكيل وزارة الصحة بالشرقية بالمرور علي الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، مهنئاً المرضى والعاملين بعيد الأضحى أعادة الله علي مصرنا الحبيبة وعلي الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وتأكد وكيل الوزارة من تواجد القوي البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية، ومن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ، والتي تعمل علي مدار الـ٢٤ ساعة، وتوافر الأمصال واللقاحات، وفصائل الدم المختلفة، مؤكدا على تنظيم حركة المرافقين بقسم الإستقبال والطوارئ، بما يضمن عدم التكدس وسهولة تقديم الخدمات الطبية للمرضى والمصابين المترددين على الاستقبال، ومؤكداً على أهمية سرعة التعامل مع الحالات المرضية، وتحويلها للأقسام الطبية الأخرى، أو خروجها تحسن وفقاً للتشخيص الطبي لكل حالة.

وتفقد وكيل الوزارة وحدة العناية المركزة، وقام بالاطمئنان علي الحالة الصحية للمرضى بها، والخدمة الطبية المقدمة لهم، ومناظرة السجلات الطبية، والتأكد من تدوين كافة الإجراءات العلاجية والتمريضية للمرضي، والتي تم تطويرها ورفع كفاءتها، وعمل التوسعات اللازمة بها، لتصل القدرة الإستيعابيه لها ١٢ سرير بدلاً من ٧ أسرة سابقاً، وذلك بما يتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، بتكلفة تقديرية بلغت مليون جنيه، موجهاً مدير المستشفي بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضي.

وحرص "مسعود" على الاستماع إلى مرضى الكلى الصناعى، أثناء إجراء جلسات الغسيل الكلوي، لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، متفقدا وحدة الأشعة المقطعية، والتي تم دعمها بجهاز "مقطعية" من خلال وزارة الصحة نهاية العام الماضي، بتكلفة تقديرية بلغت ٤.٥ مليون جنيه لخدمة المرضي بمركز ومدينة الإبراهيمية، وتفقد قسم الحضانات، والذي تم تطويره ليسع عدد ٢٥ حضانة بدلا من ١٦ حضانة سابقا، بتكلفة تقديرية بلغت ٢ مليون جنيه، وذلك لمتابعة الخدمة الطبية المقدمة للأطفال المبتسرين به، ومناظرة نسبة الإشغال، والتأكد من استيفاء الملفات الطبية، مختتما زيارته بتفقد المولد الكهربائي، للتأكد من سلامته وعمله بكفاءة.