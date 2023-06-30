مصادرة 3500 علبة سجائر مجهولة في الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

أكدت وكيل وزارة التموين بالشرقية انه في إطار تشديد الرقابة للمرور علي الأسواق والأنشطة التجاريه لضبط الأسعار ومحاربه جشع التجار وضبط حركه بيع وشراء السجائر والتأكد من التزام أصحاب الانشطه التجاريه من البيع بالاسعار المقرره فقد تمكنت اداره تموين بلبيس برئاسة احمد حسين مدير الادارة ومفتشي الإدارة من تحرير محضر رقم (١١٤٠٦) جنح مركز بلبيس ضد صاحب محل بيع ادخنه ومعسل بناحيه كفر ايوب وتم ضبط ( ٧ ) كراتين سجائر كليوباترا بوكس ×(٥٠٠)علبه بإجمالي (٣٥٠٠)علبه سجائر مجهوله المصدر وبدون فواتير تأكد مصدرها وعدم الاعلان عنها وحجبها عن الجمهور بقصد الاتجار في السوق السوداء والتربح غير المشروع وتم التحفظ على المضبوطات تحت إذن وتصرفات النيابه العامه وجاري العرض عليها.

كما تم تحرير محضر رقم (١١٤٠٥) جنح مركز بلبيس ضد محل بقاله بكفر أيوب لبيع سجائر كليوباترا بأزيد من السعر الرسمي.