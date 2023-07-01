10 صور لخطيبة حفيد عادل إمام تخطف الأنظارعلى السوشيال ميديا.. شاهد

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا من حفل خطوبة حفيد الزعيم عادل إمام مساء أمس وسط حضور الأهل.

وتألقت خطيبة حفيد عادل إمام، فريدة أشرف مدربة لياقة بدنية، في حفل خطوبتها بإطلالة رقيقة للغاية، حيث ارتدت جمبسوت باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات او تطريزات وذا أكمام مكشوفة.

اتسم التصميم بأنه كشف عن قوامها المثالي و الرشيق، و تزينت ببعض المجوهرات البسيطة للغاية و الغير مبالغ فيها، وقد نالت صورهما إعجاب متابعيهم على مواقع التواصل الأجتماعي.

وتحرص خطيبة حفيد عادل إمام على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، بأبرز الصور و الإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

وكشفت صور خطيبة حفيد عادل إمام عن إطلالاتها التي تجمع بين الأناقة و مواكبة لأحدث صيحات الموضة.

إليكم الصور…

خطيبة حفيد عادل إمام

خطيبة حفيد عادل إمام

خطيبة حفيد عادل إمام

خطيبة حفيد عادل إمام

خطيبة حفيد عادل إمام

خطيبة حفيد عادل إمام

خطيبة حفيد عادل إمام

خطيبة حفيد عادل إمام

خطيبة حفيد عادل إمام

خطيبة حفيد عادل إمام