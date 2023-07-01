إليسا تثير الجدل بهذه الإطلالة في لبنان.. سعرها غير متوقع

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة للفنانة إليسا خلال إحيائها مساء أمس حفلا غنائيا في لبنان.

تألقت إليسا في الحفل بإطلالة أنيقة، حيث ظهرت مرتدية فستانا طويلا ذا أكمام مكشوفة باللون الأسود و اتسم الجزء العلوي من التصميم باللون الذهبي مما منحها إطلالة بسيطة غير مبالغ فيها.

قد حمل فستان إليسا توقيع دار الأزياء العالمية ROBERTO CAVALLI، ووصل سعر الفستان إلي 3425 دولار، أي ما يقرب من 107 ألف جنيه مصري.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت إليسا على خصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة معها.

إليسا

إليسا