عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إليسا تثير الجدل بهذه الإطلالة في لبنان.. سعرها غير متوقع

إليسا
إليسا

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة للفنانة إليسا خلال إحيائها مساء أمس حفلا غنائيا في  لبنان.

txt

بملابس لافتة | ياسمين عز تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

txt

سعر ساعة ياسمين صبري يثير ضجة.. رقم خرافي

تألقت إليسا في الحفل بإطلالة أنيقة، حيث ظهرت مرتدية فستانا طويلا ذا أكمام مكشوفة باللون الأسود و اتسم الجزء العلوي من التصميم باللون الذهبي مما منحها إطلالة بسيطة غير مبالغ فيها.

قد حمل فستان إليسا توقيع دار الأزياء العالمية ROBERTO CAVALLI، ووصل سعر الفستان إلي 3425 دولار، أي ما يقرب من  107 ألف جنيه مصري.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت إليسا على خصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة معها.

 

إليسا
إليسا
إليسا
إليسا
إليسا
إليسا
إليسا أحدث أعمال إليسا إطلالات اليسا الجريئة إصابة إليسا إطلالات إليسا اخبار اليسا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برسالة.. أول رد فعل من إمام عاشور عقب أنباء انضمامه للأهلي

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن إمام عاشور

السبيل الوحيد.. خبير لوائح يعلق على أزمة غرامة كهربا مع الزمالك

عقب رفضه الرجوع.. أول تحرك من ميتيلاند الدنماركي تجاه إمام عاشور

انفجار كبير بمصنع كيماويات بالصين وسط مخاوف من سقوط ضحايا

ضرب تل أبيب بـ5000 صاروخ.. جنرال إسرائيلي يحذر بلاده من حزب الله

تعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 1 يوليو 2023

موضوعات متعلقة

طريقة عمل صينية كبد وكلاوي.. بأسهل الخطوات

دراسة: فاعلية لدواء السكري في منع فيروس كورونا لفترة طويلة

دراسة تكشف التوصل إلى طريقة جديدة لعلاج سرطان البروستاتا.. تفاصيل

بملابس لافتة | ياسمين عز تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

طريقة عمل كوارع بالكيس الحراري| بمذاق لا يقاوم

تحذير عاجل.. علامات في الممبار تصيب بالأمراض| ارميه فورا

نشرة المرأة والصحة.. سعر قميص عمرو دياب.. نصائح لتخزين لحوم الأضحية لفترة طويلة

طريقة عمل فتة اللسان.. جديدة وغير تقليدية

ترشيحاتنا

هاجم الإدارة وهدد بالرحيل .. حسام البدري يحسم مصيره مع الصفاقسي

توك توك للأهلي وشغل بلدي| مرتضى منصور يفتح النار.. وهذه قصة الحجز على كهربا

أحدث أسعار ساوايست DX3 الكروس أوفر في مصر | صور

عصيان داخل سلاح الجو الإسرائيلي .. عشرات الطيارين يهددون بالتوقف عن العمل

واقعة طريفة| 40% من سكان دولة عربية مواليد 1 يوليو

رابط تنسيق الصف الأول الثانوي 2023 في محافظة القاهرة.. قدم الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إليسا تثير الجدل بهذه الإطلالة في لبنان.. سعرها غير متوقع

طريقة عمل طاجن العكاوي المقلية.. جديدة وغير تقليدية

آخر لايف لركاب الغواصة تيتان قبل انفجارها.. هذا ما حدث| شاهد

تحذير من شرب الماء بعد تناول البطيخ| سبب صادم

فيديو

هل تنازلت هيفاء وهبي عن رؤية ابنتها مقابل الطلاق؟.. محامية تكشف الحقيقة

مازالت محتفظة به.. لطيفة تفاجئ الجمهور بارتداء بدلة أشهر اغانيها بعد 30 عاماً

بعد حرق المصحف الشريف.. السويد تعتذر والعراق تطالب بتسليم المتطرف

لبست بدلة بمليون دولار وتعرضت لمحاولة قتل.. أسرار في حياة خالد سليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

اﻟﻤﺰﻳﺪ