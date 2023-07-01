الداخلية الفرنسية: توقيف 1311 شخصا بعد الليلة الرابعة لأحداث الشغب

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية ،اليوم السبت، توقيف 1311 شخصا بعد ليلة رابعة من أعمال العنف.

وأعلنت السلطات الفرنسية، نشر 45 ألف رجل أمن؛ للسيطرة على أعمال العنف.

وأفادت وزارة الداخلية الفرنسية، في وقت سابق من اليوم، بتوقف حركة المواصلات العامة في البلاد، اعتبارا من الساعة 9 مساء؛ بسبب أعمال الشغب.

وأعلنت السلطات الفرنسية، أنه سيتم وقف كل خدمات النقل في مرسيليا، ابتداء من السابعة مساء، كما أعلنت عن تقييد بيع الألعاب النارية؛ بسبب استخدامها في أعمال الشغب.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في كلمته، بعد اجتماع خلية الأزمة، إن الحكومة الفرنسية ستتصدى لما يحدث في باريس من اعتداءات.

واتهم ماكرون، العصابات، بالمشاركة في أعمال العنف، مضيفا أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد "أعمال الشغب".

وأعلن ماكرون نشر تعزيزات إضافية للسيطرة على أعمال الشغب في المدن الفرنسية.

ودعا ماكرون مواقع التواصل الاجتماعي إلى حذف أي محتوى يحض على العنف.

وأعلن ماكرون اتخاذ كل الإجراءات الضرورية من أجل إنهاء العنف في المدن الفرنسية.

وأعلنت السلطات الفرنسية، إصابة العشرات من عناصر الأمن، واعتقال المئات من المحتجين، بعد أعمال شغب اندلعت على خلفية مقتل فتى برصاص شرطي قبل أيام.