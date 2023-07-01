رسميا.. إنتر ميلان يعلن ضم ماركوس تورام

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي تعاقده مع الفرنسي ماركوس تورام، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع نادي بوورسيا مونشنجلادباخ الألماني.

وذكر نادي إنتر ميلان في بيان رسمي، أنه تعاقد مع ماركوس تورام في صفقة انتقال حر، دون الكشف عن مدة التعاقد أو أي تفاصيل حول الصفقة.

ووفقا لتقارير صحفية إيطالية، يمتد عقد ماركوس تورام مع نادي إنتر ميلان حتى 30 يونيو 2028، وسيحصل على راتب سنوي يقدر بنحو 6.5 مليون يورو.

وكان ماركوس تورام تلقى عروضا من إيه سي ميلان وباريس سان جيرمان الفرنسي، إلا أن اللاعب الفرنسي اختار الانضمام لصفوف إنتر ميلان.

يذكر أن إنتر ميلان أنهى مسابقة الدوري الإيطالي الموسم المنقضي في المركز الثالث برصيد 72 نقطة.

كما خسر فريق إنتر ميلان نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023، أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بهدف دون رد، سجله الإسباني رودريجو.