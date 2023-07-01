دينا تثير الجدل بصورة جديدة لها على الفيس بوك .. فما السبب ؟

نشرت الفنانة دينا صور لها مع الراقصة جوهرة وفيفي عبده أثارت جدلا على السوشيال ميديا

نشرت الراقصة دينا صور لها بعد تعديل ببرنامج face App لاخفاء بعض عيوب الوجه على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور بانستجرام

ونشرت الراقصة جوهرة فى نفس التوقيت نفس الصورة بدون تعديل مما جعل الجمهور يكتشف التعديل بشكل سريع.

واختلف الجمهور فى الآراء على الصورتين فمنهم من رأى أن دينا جميلة فى الحالتين ولايوجد فارق كبير بين قبل وبعد التعديل.

دينا

ومنهم من رأى أن ملامح وجسم الراقصة دينا طبيعي يظهر عليها تأثير السن وبالرغم من ذلك فهى أجمل من نساء كثيرات فى مثل عمرها .