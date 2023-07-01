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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دينا تثير الجدل بصورة جديدة لها على الفيس بوك .. فما السبب ؟

الراقصة دينا
الراقصة دينا

نشرت الفنانة دينا صور لها مع الراقصة جوهرة وفيفي عبده أثارت جدلا على السوشيال ميديا

نشرت الراقصة دينا صور لها بعد تعديل ببرنامج face App لاخفاء بعض عيوب الوجه على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور بانستجرام

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ونشرت الراقصة جوهرة فى نفس التوقيت نفس الصورة بدون تعديل مما جعل الجمهور يكتشف التعديل بشكل سريع.

واختلف الجمهور فى الآراء على الصورتين فمنهم من رأى أن دينا جميلة فى الحالتين ولايوجد فارق كبير بين قبل وبعد التعديل.

دينا
دينا

ومنهم من رأى أن ملامح وجسم الراقصة دينا طبيعي يظهر عليها تأثير السن وبالرغم من ذلك فهى أجمل من نساء كثيرات فى مثل عمرها .

دينا فيفي عبدة صورة دينا برنامج تعديل الصور face APP

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