تشاهده بالعين المجردة.. اقتران الزهرة بالمريخ اليوم

يرصد عشاق الظواهر الفلكية بعد غروب الشمس اليوم السبت 1 يوليو 20223 ومع بداية الليل اقتران كوكبي الزهرة والمريخ حيث سيفصل بينهما 3 درجات فقط في حدث يمكن مشاهدته بالعين المجردة.

ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، فإن كوكب الزهرة اللامع سيبدو كجوهرة بيضاء تزين الافق الغربي للعين المجردة وسيكون أول ما يظهر في السماء بينما سيكون المريخ أكثر خفوتا حيث أنه بعيد جدًا عن الأرض ويظهر صغير جدًا في السماء وسيظهر كجرم سماوي ضارب إلى الحمرة وثابت (غير متلألئ) أعلى يسار كوكب الزهرة "نجمة المساء".

وكوكبي الزهرة والمريخ لن يظهرا سوياً في مجال رؤية التلسكوب ولكن يمكن رؤيتها بالمنظار، اما المريخ فلن يكون مناسبًا للرصد بالتلسكوب فكل ما سيظهر نقطة برتقالية اللون إلا عند استخدام تلسكوب كبير.

اضافة لذلك سيكون القمر ساطعًا إلى حد ما الليلة حيث سيكون قرصه مضاء بنسبة 92٪ مع اقترابه من مرحلة الاكتمال بدرا.