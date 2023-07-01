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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر حسني عن حفل الأردن: منتهي الحب والرقي والنظام

تامر حسني
تامر حسني

علق الفنان تامر حسني، على حفله الغنائي في الأردن، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب تامر حسني: “جمهور الاردن الغالي الحبيب بجد كانت حفله للتاريخ ، منتهى الحب و الرقي و النظام شكراً لمحبتكم شكراً لاخلاصكم ليا كمحبين و اهل من يوم ما ظهرت لحد دلوقتي  والله فرحتوني من جوه قلبي ،ربنا يفرح قلوبكم”.

وحقق النجم تامر حسني 100 مليون جنيه حصيلة إيراداته الدولية لفيلمه الجديد تاج، المعروض في السينمات ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2023. 

وحقق فيلم تاج داخل مصر  10 ملايين جنيه، وخارجها 90 مليون جنيه في يومي العيد بمجموع 100 مليون جنيه وبهذا الرقم يحطم حسني رقم فيلمه الماضي بحبك.   

قصة فيلم تاج

ينتمي فيلم تاج لسلسلة أعمال "الأبطال الخارقين" (السوبر هيروز) في مصر والوطن العربي، ويجسد تامر حسني شخصيتين لتوأمين اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات.

ويُعتبر هذا الفيلم أول ظهور لبطل عربي خارق في السينما العربية، والفيلم بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني، والمطربة ساندي، وبيومي فؤاد، والعديد من النجوم، ومن إخراج سارة وفيق.

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