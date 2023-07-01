شاهد آثار أعمال العنف في الليلة الرابعة من الشغب بـ مرسيليا

نشرت صحيفة الجارديان البريطانية، مجموعة من أحدث الصور للأضرار التي لحقت بمدينة مرسيليا الفرنسية بعد الليلة الرابعة من أعمال العنف التي تشهدها فرنسا حاليا.

أوردت الصحيفة، صور يظهر فيها الركام بجوار نافذة متضررة من بنك فرنسي في وسط مرسيليا، الواقعة في جنوب فرنسا في 1 يوليو 2023.

كما أوضحت صورة أخرى، ضباط مكافحة الشغب وهم يحرسون متجر سيفورا، في مرسيليا، حيث نهب سيفورا والعديد من المتاجر في مرسيليا .

وبعد وقوع مزيد من العنف الليلة الماضية ، أعلنت السلطات في مدينة مرسيليا عن توقف حركة النقل عند الساعة 7 مساءً بالتوقيت المحلي.

كما تم إلغاء أو تأجيل الأحداث العامة ، بما في ذلك مهرجان في المدينة الذي كان من المقرر عقده في وقت لاحق اليوم.

وشهدت مدينة مرسيليا الساحلية الجنوبية مرة أخرى اشتباكات وأعمال نهب.

وحوالي الساعة الثانية صباحًا ، قالت شرطة مرسيليا إنها أوقفت 88 شخصًا طوال الليل لشبان مقنعين متهمين بالنهب أو محاولة النهب.

وقال مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس إن حريقًا كبيرًا "مرتبط بأعمال الشغب" اندلع في سوبر ماركت .

وقالت الشرطة إن اللصوص اقتحموا أيضا متجر أسلحة واستولوا على أسلحة.

وقالت وزارة الداخلية إن أكثر من 1300 شخص اعتقلوا في أعمال الشغب الأخيرة التي شهدتها فرنسا.