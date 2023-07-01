عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء إسبانيا: ندعم أوكرانيا مهما كان الثمن

بيدرو سانشيز
بيدرو سانشيز

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم السبت، في كلمة أمام البرلمان الأوكراني بمناسبة بدء رئاسة بلاده لمجلس الاتحاد الأوروبي، أن "أوروبا ستواصل دعمها لأوكرانيا بغض النظر عن الثمن الذي ستدفعه مقابل ذلك".

وصرح سانشيز، حسبما نقلت قناة "أر تي في إي" الإسبانية، مخاطبا البرلمان الأوكراني: "أردت أن أخبركم أننا معكم وسنظل معكم لأطول فترة ممكنة. أردت أن أخبركم أننا سندعم أوكرانيا بغض النظر عن الثمن الذي يتعين دفعه".

هناك حزمة مساعدات جديدة بقيمة 55 مليون يورو لأوكرانيا يمولها البنك الدولي مع دعم الشركات الأوكرانية الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وبشأن تطلعات أوكرانيا للانضمام للاتحاد الأوروبي، قال سانشيز: "لا أحد يستحق صفة المرشح أكثر من أوكرانيا"، لكنه أشار إلى أن "هذه ليست عملية سهلة، خاصة في سياق الحرب المستمرة".

وتترأس إسبانيا مجلس الاتحاد الأوروبي في الفترة من 1 يوليو إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2023.

وكان أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أنه وصل إلى كييف، في ساعة مبكرة اليوم السبت، لإجراء محادثات مع فلاديمير زيلينسكي في وقت تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

وكتب سانشيز على حسابه الرسمي في "تويتر": "في كييف أردت أن يكون الفصل الأول من الرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا"، وأضاف أنه سيعبر لها عن "تضامن أوروبا بأسرها".

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.

وتسعى الدول الغربية، من خلال العقوبات، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية؛ رغم تأكيد موسكو المتكرر، بأن العمليات في دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
 

الاتحاد الأوروبي البرلمان الأوكرانى البنك الدولي العملية العسكرية الروسية الخاصة العملية العسكرية الروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هذه قائمة التهم الموجهة له| تشميع وغلق محل جزار المونوريل .. صور

برسالة.. أول رد فعل من إمام عاشور عقب أنباء انضمامه للأهلي

فضيحة تهز السيدة زينب .. مدرب لياقة بدنية وطالب صورا طالبة عارية في أحضانهما

قضى العيد على "البورش"| القصة الكاملة لضبط "جزار المونوريل".. وهيئة الأنفاق تكشف حالة الكوبري

السبيل الوحيد.. خبير لوائح يعلق على أزمة غرامة كهربا مع الزمالك

يعادل حجم إنتاج ظهر | الإعلان عن اكتشاف حقل غاز جديد خلال الفترة المقبلة.. فيديو

حفيد الزعيم يحتفل بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني

بيان عاجل من التعليم لطلاب الثانوية العامة 2023 بشأن امتحاني الفيزياء والتاريخ

موضوعات متعلقة

السعودية وتركيا تبحثان حادثة إحراق القرآن الكريم في ستوكهولم

مصرع وزير هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين في حادث مروع بالضفة الغربية

حرق القرآن السبب.. انضمام السويد للناتو بات معقدا بعد ضعف موقف تركيا

شركة تركية تعتزم افتتاح مصنع طائرات مسيرة في أوكرانيا

الدولار يصعد بقوة.. الأخضر يتجه لتسجيل مكاسب ربعية قوية عالمياً

في اتصال هاتفي.. أبو مازن يعرب عن دعمه لبوتين على خلفية أحداث 24 يونيو

مشهد مهيب لضيوف الرحمن في المسجد الحرام مع نهاية موسم الحج.. فيديو

هبوط حاد بأسعار الذهب والسر في هذا الأمر | تفاصيل

ترشيحاتنا

جريمة ضد الإنسانية .. ملك هولندا يعتذر للعالم عن ممارسة بلاده للعبودية

مطلعش زي ما اتقال|وفاة مدير مدرسة أثناء عمله الإضافي كعامل بناء.. ما الحقيقة؟

النصر يحسم موقف كريستيانو رونالدو من المشاركة أمام الزمالك

رقص مع الأطفال.. التيك توكر نويل روبيسون يزور مستشفى57357.. فيديوجراف

إنقاذ الوطن.. المصريون يُجيبون عن تساؤل: «ماذا لو لم تحدث ثورة 30 يونيو؟»|فيديو

111 ألفا و907 جنيهات.. سر الغرامة الضخمة الموقعة على جزار المونوريل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| تحذير من شرب الماء بعد تناول البطيخ.. صور لخطيبة حفيد عادل إمام تثير الجدل.. سعر صادم لفستان إليسا

تتحرك بصعوبة.. تعليق صادم من ناقد موضة على فستان نجوى كرم| شاهد

فوائد تناول اللحوم للأطفال| تعرف عليها

خبير مناعة يكشف نصائح للحفاظ على سلامة البنكرياس| تفاصيل

فيديو

شبعنا تريندات.. حسن شاكوش يعلق على الأزمة مع زوجته.. فيديو

هل تنازلت هيفاء وهبي عن رؤية ابنتها مقابل الطلاق؟.. محامية تكشف الحقيقة

مازالت محتفظة به.. لطيفة تفاجئ الجمهور بارتداء بدلة أشهر اغانيها بعد 30 عاماً

بعد حرق المصحف الشريف.. السويد تعتذر والعراق تطالب بتسليم المتطرف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ