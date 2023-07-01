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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المتظاهرون في باريس خربوا النصب التذكاري لمحرقة اليهود | فيديو

صدى البلد

قام بعض المتظاهرين المناهضين للتطعيم في باريس بتخريب النصب التذكاري لمحرقة اليهود في حديقة الأمل، ويأتي ذلك تزامنا مع أحداث الشغب والعنف التي تشهدها فرنسا في الآونة الأخيرة.

وتعتبر محرقة اليهود، مكان يحتوي على أسماء 76 ألف يهودي فرنسي تم ترحيلهم إلى معسكرات الاعتقال النازية خلال الحرب العالمية الثانية، وقد أدانت السلطات الفرنسية هذا العمل الإجرامي ووصفته بأنه اعتداء على ذاكرة الشعب الفرنسي.

فالنصب التذكاري لمحرقة اليهود هو رمز للتضامن والاحترام لضحايا أكبر جريمة ضد الإنسانية في التاريخ، وهو يدعو إلى عدم نسيان المأساة التي عانى منها الملايين من الأبرياء.

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