اكتشاف ظواهر غامضة في الكون .. تليسكوب يوكليد ينطلق إلى الفضاء

ينطلق صاروخ تابع لشركة «سبيس إكس» للانطلاق من ولاية فلوريدا حاملاً تلسكوب مداري سيلقي الضوء على ظاهرتين كونيتين غامضتين، تُعرفان باسمَي: الطاقة المظلمة، والمادة المظلمة، وهما من القوى غير المرئية، ويقول العلماء إنها تمثل 95% من الكون المعروف.

والتلسكوب الذي أطلق عليه اسم «يوكليد»، تابع لوكالة الفضاء الأوروبية، وموجود داخل حجرة الشحن الخاصة بصاروخ «فالكون 9» المقرر إطلاقه في نحو الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش، من محطة كيب كنافيرال.

ومن المتوقع أن تؤدي المهمة التي تبلغ تكلفتها 1.4 مليار دولار وستستمر 6 سنوات على الأقل، إلى تسليط الضوء على الفيزياء الفلكية، وربما فهم طبيعة الجاذبية نفسها، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وإذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، فسينفصل «يوكليد» عن الصاروخ، بعد فترة وجيزة من إطلاقه إلى الفضاء، ليمضي التلسكوب في رحلة مدتها شهر إلى وجهته في مدار شمسي، على بعد نحو 1.6 مليون كيلومتر من الأرض، وهو موقع تكون فيه الجاذبية بين الأرض والشمس مستقرة.