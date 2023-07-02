سعر الذهب اليوم 2-7-2023

استمر استقرار سعر الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم الأحد والتي تتزامن مع انتهاء عيد الأضحي المبارك في محلات الصاغة المصرية.

ومع اغلاق تعاملات أمس، تراجع سعر الذهب في محلات الصاغة بمقدار 20 جنيه في الجرام الواحد علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

عيار 21



سجل سعر أشهر أعيرة الذهب عيار 21 الأوسع انتشارا حوالي 2255 جنيه للبيع و 2275 جنيه للشراء.

عيار 24



وصل سعر عيار 24 أغلي أعيرة الذهب نحو 2577 جنيه للبيع و 2600 جنيه للشراء

عيار 18



بلغ سعر عيار 18 نحو 1933 جنيه للبيع و 1950 جنيه للشراء

عيار 14



وصل سعر عيار 14 نحو 1503 جنيه للبيع و 1517 جنيه للشراء

الجنيه الذهب



بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 18.04 ألف جنيه للبيع و 18.2 ألف جنيه للشراء.

أوقية الذهب



وصل سعر أوقية الذهب جوالي 80.15 ألف جنيه للبيع و 80.9 ألف جنيه للشراء.

كيلو الذهب



وصل سعر كيلو الذهب نحو 2.58 مليون جنيه للبيع و 2.6 مليون جنيه للشراء.



ترجع جديد



بينما تنخفض أسعار الذهب لأدنى المستويات في 3 أشهر، وتتراجع البنوك الاستثمارية عن توقعاتها القوية للسعر في ظل عناد البنوك المركزية الكبرى بشأن خفض الفائدة، يقول بنك أوف أمريكا (NYSE:BAC) إن سوق الذهب شهد تخارجًا لـ 1.5 مليار دولار أمريكي.

ويأتي التراجع في ظل أحاديث صدرت من جيروم باول، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، في صحبة كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، وأندرو بايلي، محافظ بنك إنجلترا، أكدوا فيها جميعًا الاستمرار في تشديد السياسة النقدية، وألمحوا لرفع معدلات الفائدة في المستقبل المنظور لمحاربة التضخم المرتفع بقوة عن هدف الـ 2% الموضوع له، وعدم تخلي البنوك عن هذا الهدف.



فيما شهدت الأسهم الأمريكية تدفقًا بـ 1.5 مليار أمريكي مع الارتفاع الذي تشهده الأسهم التكنولوجية، وأسهم البنوك التي ارتفعت بعد اختبارات الضغط التي أجراها الفيدرالي وأكدت على متانة القطاع المصرفي الأمريكي وقدرته على تحمل صدمة الركود.انخفاض عالمي



وتراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، وخسرت أكثر من 5 دولارات في المعاملات الفورية، لتبقى عند أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر ونصف.

وبحلول الساعة 01:11 ظهراً بتوقيت الإمارات، تراجع المعدن الأصفر بنسبة 0.28% أو ما يعادل 5.17 دولار ليصل إلى 1903.18 دولار للأونصة، وهو أدنى مستوى منذ منتصف مارس الماضي.

وتراجعت عقود الذهب تسليم أغسطس 2023 بنسبة 0.37% أو ما يعادل 6.95 دولار لتصل إلى 1910.75 دولار للأونصة.

كما شهدت السندات تدفقًا بـ 600 مليون دولار، مما رفع سعر مؤشر الدولار وزاد من الضغوط على أسعار الذهب، هذا وتسجل السندات أطول سلسلة مكاسب منذ عام 2011.

وتشهد السلع الأسبوع السابع من التخارجات الاستثمارية.

وأشار تقرير البنك الأمريكي إلى أن اليابان شهدت تدفقات استثمارية بـ 7.9 مليار دولار خلال الأسابيع الأربعة الماضية، لتكون أفضل 4 أسابيع منذ أبريل 2020. هذا ويتجه الين الياباني لأسوأ أداء له منذ نوفمبر من العام الماضي في ظل تمسك بنك اليابان بسياسات التيسير النقدي، فيما يستمر الدولار قويًا بفضل تصريحات الاحتياطي الفيدرالي.