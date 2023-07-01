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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة متميزة.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هنا الزاهد
هنا الزاهد

شاركت الفنانة هنا الزاهد، عدة صور جديدة لها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”.

وظهرت هنا الزاهد، في الصور، بإطلالة متميزة، مرتدية بلوزة خضراء، وبنطلون جينز.

واعتمدت الفنانة على الميكب بالألوان الترابية، ما أبرز جمال وجهها، وانسدلت خصلات شعرها الصفراء على كتفيها.

حقيقة انفصال أحمد فهمي عن هنا الزاهد

علق الفنان أحمد فهمى على شائعة انفصاله عن زوجته الفنانة هنا الزاهد من خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج et بالعربي.

وقال أحمد فهمى :" أنا متعود على الشائعات ولو مطلعش عليا إشاعة فى اليوم بقلق ، لما بيكون فى معلومة صحيحة بطلع أكدها". 

وكان قد علم صدى البلد أن كل مايشاع عن انفصال هنا الزاهد عن زوجها أحمد فهمي أخبار عارية تماما من الصحة، حيث أن الثنائي يستعد لطرح فيلمهما مستر إكس".

هنا الزاهد تلغي متابعة كريم فهمي وزوجته 

ألغت الفنانة هنا الزاهد متابعة كريم فهمي شقيق زوجها أحمد فهمي حيث بدأت ظهور بوادر مشكلة عائلية بسبب دانيا زوجته .

كما ألغت هنا الزاهد متابعة دانيا زوجة كريم فهمي و حظرتها من حسابها ؛ لتؤكد وجود خلاف بينهما، فيما تواترت أنباء عن تدخل البعض لتهدئة الأمور بينهم.

هنا الزاهد

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