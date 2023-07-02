وزير الري الأسبق: مبارك كان ضد التوريث.. فيديو

قال الدكتور محمود أبو زيد، وزير الموارد المائية والري الأسبق، إنه كان لديه علاقات قوية مع الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وكان خلال فترة تواجده كوزير للري يتواصل مع الرئيس الراحل أكثر من مرة، وكان حريصا على العمل بشكل كبير ورؤية المشاريع دوريًا.

وأضاف أبو زيد، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أيمن عدلي، عبر التليفزيون المصري، أن مبارك كانت نواياه حسنة، ووقع تحت تأثير أشخاص معينين أثروا عليه، لافتا إلى أن مبارك في أكثر من حوار معه أكد له أنه كان يرفض التوريث، وأنه كان ضد هذا الأمر، "كان بيقولي أنا عمري ما أوافق أبدا على التوريث، ودي حاجة ناس كتير مش مصدقاها في الوقت الحالي".

وتابع أن الرئيس مبارك كان حريصا بشكل كبير طوال الوقت على التواصل معه، للحديث عن الفيضان والمياه، ومعرفة سير الأمور داخل الوزارة خلال فترة توليه منصب وزير الري.

