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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

وزير الري الأسبق: مبارك تواصل معي شخصيا بعد رحيلي ودعمني.. فيديو

الدكتور محمود أبو
الدكتور محمود أبو زيد

قال الدكتور محمود أبو زيد، وزير الموارد المائية والري الأسبق، إنه كان لديه علاقة طيبة وقوية مع الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وكان كثير الزيارات لمدينة توشكى أثناء المشاريع التي كانت تُدار هناك، وكان طوال الوقت يتواصل معه للحديث عن العديد من الأمور المختلفة، موضحا أنه حدث خلاف فني بشأن طريقة الري في الأراضي القديمة، وكان يرى أنه على حق لأنه درس طريقة الري الأنسب والأفضل للري في هذه المناطق.

وأضاف "أبو زيد"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أيمن عدلي، عبر التلفزيون المصري، أن رحيله عن وزارة الري جاء بسبب هذا الخلاف، إذ اجتمع بعض المسؤولين، وتم صدور القرار، وجاء هذا القرار فجأة خلال سفر الرئيس مبارك إلى المملكة العربية السعودية، موضحا أن الرئيس الراحل تواصل معه بشكل شخصي ليدعمه بعد صدور القرار، ووعده بالتكريم بعد رحيله عن الوزارة.

وأشار إلى أنه شعر ببعض الظلم من بعض الأشخاص خلال فترة ولايته، وتأثر بشكل كبير برحيله عن الوزارة، خاصة أنه كان يرى أنه على حق في هذه الفترة.

محمود أبو زيد مبارك حسني مبارك أيمن عدلى الري السعودية

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