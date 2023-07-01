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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكراه.. قصة مواجهة وحيد حامد لـ الإخوان وقت سلطتهم

وحيد حامد
وحيد حامد

تحل اليوم السبت 1 يوليو ذكرى ميلاد الكاتب الكبير وحيد حامد، الذي ولد بمثل هذا اليوم عام 1944، ورحل عن عالمنا في 2 يناير من العام الماضي 2021، عن عمر يناهز الـ 76 عامًا.

 

وحيد حامد وحياته 

وُلد الكاتب وحيد حامد في 1 يوليو عام 1944 بقرية بني قريش مركز منيا القمح في الشرقيّة وحصل  على ليسانس آداب قسم اجتماع عام 1965 .

بدأ وحيد حامد مشواره مع الكتابة منذُ أواخر الستينيات وامتد مشواره لسنوات طويلة كان فيها خير سفير لبلده وللدراما المصرية، فتظل أعماله من أهم ما قدمت السينما المصرية والفن المصرى بوجه عام.

 

وحيد حامد يروي كواليس فيلم الإرهاب والكباب 

وفي آخر لقاء تلفزيوني له قبل وفاته، حل وحيد حامد، ضيفا على الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" عبر قناة "mbc مصر" الفضائية، بعد تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وقال وحيد حامد، خلال اللقاء، إنه بدأ تصوير فيلم الإرهاب والكبار من دون الاستقرار على اسمه، مشيرا إلى أن أحد عمال الإضاءة هو من اختار اسم الإرهاب والكباب.

وتابع وحيد حامد "صدامي الأكبر مع الرقابة كان عند منع فيلم الغول ويليه فيلم البريء والراقصة والسياسي، وكشف المستور"، موضحًا أن فيلم "كشف المستور" لف على كل الأجهزة الأمنية، لافتًا إلى أنه كان يقوم بدفن بعض الأفلام في النيل.

واختتم "مرتبط بالنيل ويحب رؤيته كل صباح"، مؤكدًا أنه يعيش فى فندق على النيل، وتقابل مع نجوم ورجال أعمال وأيضًا نصابين، وأنه يحب الكتابة بين المواطنين، مشيرا إلى أن معظم أعمال الفنان الكبير عادل إمام كتبت في فندق على النيل.

 

وحيد حامد ومحاولات الإخوان معه

وفي آخر لقاء تليفزيوني له قبل وفاته، حل ضيفا على الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر" عبر قناة "mbc مصر" الفضائية، بعد تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وقال وحيد حامد خلال اللقاء، إنه تعامل مع مجموعة من أعضاء التنظيم الإخواني مثل عبد المنعم أبو الفتوح وعصام العريان والكثير من الشخصيات الإخوانية.

وكشف عن أن الجماعات الإرهابية كانت تجذب المواطنين بالأموال، مؤكدًا أن تلك الجماعة تمتلك أموالًا كثيرة.

ولفت إلى أنه لم يرمِ قلمه عندما وصلت جماعة الإخوان لـ السلطة، معلقًا: «أنا والإخوان ما ينفعش نتفق لأننى مؤمن بالدولة المدنية». 

وأشار إلى أن أعضاء جماعة الإخوان حاولوا إقناعه بما يقومون به ولكنه كان عصيًا على ما يفعلونه. 

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