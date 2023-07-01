منها حمام السباحة.. هاني الناظر يكشف عن عادات تصيبك بـ«التينيا»| فيديو

حذر الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، من بعض العادات في فصل الصيف، والتي قد تؤدي للإصابة ببعض الأمراض التي يخشى منها العديد من المواطنين، مثل مرض "التينيا الملونة"، و"الحامونيل"، وغيرها من الأمراض.

وأضاف "الناظر"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية لبنى عسل، في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن من أبرز العادات التي تؤدي للإصابة بالتينيا الملونة؛ هي للأشخاص المترددين على حمامات السباحة، وبعد الانتهاء من السباحة، يخرج كل منهم ويسير حافي القدمين، وهو ما يؤدي إلى إصابته بالتينيا بين الأصابع، وكذلك الأمر للأشخاص الذين يرتدون الحذاء لفترة طويلة من اليوم.

وأوضح استشاري الأمراض الجلدية، أن ارتداء الحذاء لفترة طويلة من اليوم دون تهوية للقدم؛ قد يؤدي إلى الإصابة بالتينيا الملونة بين الأصابع، وتكون مؤلمة بشكل كبير للمصاب بها، نتيجة عدم التهوية بشكل كافي للقدم وللأصابع.

وقدم "هاني الناظر"، حلا للأشخاص المصابون بفرط التعرق في الأيدي، قائلا: إن هناك حلولا بسيطة جدا دون التعرض لعمليات وحقن وغيره، وهو "استخدام مزيل العرق الطبيعي على الأيدي بشكل طبيعي، والذي سيساعد في تقليل التعرق لليدين.