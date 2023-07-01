وسط حالة من الحزن.. الفنان حلمي عبدالباقي يتلقي العزاء في شقيقته بالشرقية|شاهد

بوجه ارتسمت عليه ملامح الحزن وقف الفنان حلمي عبد الباقي، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، في استقبال المعزين في وفاة شقيقته الحاجة "سميرة" بمدينة الزقازيق وتحديدًا بمنطقة يوسف بك بمحافظة الشرقية.

فيما توافد المئات من أهالي المنطقة وأعضاء نقابة المهن الموسيقية علي السرادق المقام بمدينة الزقازيق لتقديم واجب العزاء الي الفنان حلمي عبد الباقي وسط حالة من الحزن التي ارتسمت علي وجوه الحضور.

فيما تم تشييع جثمان الراحلة أمس الجمعة عقب صلاة المغرب بمقابر الأسرة بقرية مشتول القاضي التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية بحضور الفنان حلمي عبد الباقي وجميع أفراد العائلة والأهل والأصدقاء.

من جانبها فقد تداول عدد من أعضاء نقابة المهن الموسيقية بيانا جاء فيه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعـون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه وأولئك هم المهتـدون صدق الله العظيم.

توفيت الى رحمة الله تعالى الحاجة سميرة محمد عبدالباقى شقيقة كل من..الفنان حلمى عبدالباقى والفنان كمال عبد الباقى والفنان وليد عبدالباقى نسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها الفردوس الأعلى ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان خالص عزائي لأسرة الفقيدة ونشاطركم الأحزان سوف يتم تشيع الجنازة اليوم الجمعة 30 /6 /2023 عقب صلاة المغرب فى مقابر الاسرة بقرية مشتول القاضى مركز الزقازيق وتقام ليلة العزاء غدا الموافق السبت 1 /7 /2023 فى السرادق المقام امام منزل الأسرة بقسم يوسف بك بالزقازيق بجوار جراش الأتوبيس.

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