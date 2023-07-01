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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وسط حالة من الحزن.. الفنان حلمي عبدالباقي يتلقي العزاء في شقيقته بالشرقية|شاهد

صدى البلد

بوجه ارتسمت عليه ملامح الحزن وقف الفنان حلمي عبد الباقي، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، في استقبال المعزين في وفاة شقيقته الحاجة "سميرة" بمدينة الزقازيق وتحديدًا بمنطقة يوسف بك بمحافظة الشرقية.

فيما توافد المئات من أهالي المنطقة وأعضاء نقابة المهن الموسيقية علي السرادق المقام بمدينة الزقازيق لتقديم واجب العزاء الي الفنان حلمي عبد الباقي وسط حالة من الحزن التي ارتسمت علي وجوه الحضور.

فيما تم تشييع جثمان الراحلة أمس الجمعة عقب صلاة المغرب بمقابر الأسرة بقرية مشتول القاضي التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية بحضور الفنان حلمي عبد الباقي وجميع أفراد العائلة والأهل والأصدقاء.

حزن شديد.. حلمي عبد الباقي يتلقى العزاء في شقيقته بالشرقية

من جانبها فقد تداول عدد من أعضاء نقابة المهن الموسيقية بيانا جاء فيه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعـون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه وأولئك هم المهتـدون  صدق الله العظيم.

توفيت الى رحمة الله تعالى الحاجة سميرة محمد عبدالباقى شقيقة كل من..الفنان حلمى عبدالباقى والفنان كمال عبد الباقى والفنان وليد عبدالباقى نسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها الفردوس الأعلى ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان خالص عزائي لأسرة الفقيدة ونشاطركم الأحزان سوف يتم تشيع الجنازة اليوم الجمعة 30 /6 /2023 عقب صلاة المغرب فى مقابر الاسرة بقرية مشتول القاضى  مركز الزقازيق وتقام ليلة العزاء غدا الموافق السبت 1 /7 /2023 فى السرادق المقام امام منزل الأسرة بقسم يوسف بك بالزقازيق بجوار جراش الأتوبيس.

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الزقازيق الفنان حلمي عبدالباقي المهن الموسيقية بالشرقية تشييع جثمان عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية مركز الزقازيق

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