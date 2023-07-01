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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حزن شديد.. حلمي عبد الباقي يتلقى العزاء في شقيقته بالشرقية

عزاء شقيقة حلمي عبد
عزاء شقيقة حلمي عبد الباقي

تلقى الفنان حلمي عبد الباقي، واجب العزاء في وفاة شقيقته الحاجة سميرة، مساء اليوم السبت 1 يوليو، بمنزل العائلة في يوسف بك في الزقازيق. 

وظهر حلمي عبد الباقي، خلال العزاء، والحزن يخيم على وجهه، في ظل توافد المعزين على السرادق المقام بجوار المنزل. 

وفاة شقيقة حلمي عبد الباقي 

رحلت أمس الجمعة 30 يونيو، شقيقة الفنان حلمي عبد الباقي -عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية. 

وكتب المايسترو عاطف إمام، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «البقاء لله وحده وانا لله وانا اليه راجعون توفيت الي رحمه الله تعالي شقيقة الفنان حلمي عبد الباقي عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية والفنان كمال عبد الباقي والفنان وليد عبد الباقي وندعو الله ان يتغمدها بواسع رحمته وان يدخلها فسيح جناته وللأسرة خالص العزاء».  

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