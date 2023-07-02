سعر عيار 18 اليوم 2-7-2023

استقر سعرأوسط أعيرة الذهب نحو 1933 جنيه للبيع و 1950 جنيه للشراء في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 2-7-2023، وذلك بالنسبة لـ سعر عيار 18

وانخفض سعر المشغولات الذهبية في تعاملات أمس السبت بمقدار 20 جنيه علي الأقل في معظم محلات الصاغة بمختلف الأعيرة الذهبية.

استقرار السعر

واستقر أشهر أعيرة الذهب في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 2-7-2023، ليصل لنحو 2255 جنيه للبيع و 2275 جنيه للشراء، وذلك بالنسبة لـ عيار 21 الأوسع انتشارا

وشهد سعر الذهب في مصر استقرارا في بداية تعاملات اليوم، مع انتهاء عيد الأضحي المبارك في محلات الصاغة المصرية.

عيار 14



وسجل عيار 14 الأقل فئة نحو والي 1503 جنيه للبيع و 1517 جنيه للشراء وذلك

عيار 24



وسجل سعر عيار 24 أغلي أعيرة المشغولات الذهبية نحو2577 جنيه للبيع و 2600 جنيه للشراء في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 2-7-2023

تراجع المعدن الأصفر

ومع اغلاق تعاملات أمس، تراجع سعر الذهب في محلات الصاغة بمقدار 20 جنيه في الجرام الواحد علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

الجنيه الذهب



بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 18.04 ألف جنيه للبيع و 18.2 ألف جنيه للشراء.

أوقية الذهب



وصل سعر أوقية الذهب جوالي 80.15 ألف جنيه للبيع و 80.9 ألف جنيه للشراء.

كيلو الذهب



وصل سعر كيلو الذهب نحو 2.58 مليون جنيه للبيع و 2.6 مليون جنيه للشراء.

الذهب والسوق المحلي



ونمت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 37.3% وبقيمة 625 جنيهًا خلال النصف الأول من العام الجاري، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 5.1% وبقيمة 94 دولارًا.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية شهدت حالة من الارتفاعات التاريخية خلال النصف الأول العام الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 تعاملات العام عند مستوى 1675 جنيهًا، ولامس مستوى 2900 جنيه، واختتم تعاملات العام عند مستوى 2300 جنيه، بينما شهدت الأوقية تقلبات سعرية، حيث افتتحت الأوقية تعاملات العام عند مستوى 1826 دولارًا، وتراجعت إلى 1808 دولارات، ولامست مستوى 2046 دولارًا كأعلى مستوى لها فى العام، واخنتم التعاملات عند مستوى 1920 دولارً

وحول حركة أسعار الفائدة خلال النصف الأول، قال إمبابي، إن البنك المركزي ثبت أسعار الفائدة في اجتماع شهر فبراير الماضي، بينما قرر رفع أسعار الفائدة بنسبة 2% في اجتماع مارس، وأبقى على أسعار الفائدة عند نفس مستوياتها خلال اجتماعي مايو ويونيو، إذ تم تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 18.25%، و19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 18.75%.

وشهدت النصف الأول خفض قيمة الجنيه أمام الدولار، من مستويات 24.7 جنيه للدولار إلى مستويات 32 جنيها للدولار بتراجع 30%، وذلك في يناير 2023، وكانت الحكومة قد خفضت الجنيه من مستويات 15.77 جنيه للدولا إلى مستويات 19.7 جنيه للدولار بتراجع 25%، في مارس 2022، كما تم تخفيض الجنيه من مستويات 19.7 جنيه للدولار إلى مستويات 24.7 جنيه للدولار بتراجع 25.4%، في أكتوبر الماضي.

في حين رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 3 مرات بواقع 25 نقطة لكل مرة في فبراير ومارس ومايو 2023، وثبتها خلال اجتماع يوينو، لتبقى عند نطاق يتراوح بين 5% و5.25%... وتوقع الفيدرالي رفعها مرتين على الأقل حتى نهاية عام 2023 بواقع 25 نقطة أساس لكل منها.

أسباب الانخفاض

وكشف هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، سر انخفاض أسعار الذهب في الأسواق مؤخرا.

وقال هاني ميلاد في تصريحات له،"نشعر بسعادة عند انخفاض أسعار الذهب في الأسواق بما يسهم في زيادة حجم المبيعات بشكل كبير".

وأضاف هاني ميلاد: "هناك عوامل كثيرة أثرت على سعر الذهب وأدت إلى انخفاضه ومنها قرارات اتخذتها الدولة لضبط الأسواق، إضافة إلى انخفاض سعر الذهب عالميا".

وتابع هاني ميلاد: "نشهد استقرارا على مستوى سعر الصرف بما يسهم في توازن الأسعار في الذهب وانخفاضه".

وأكمل هاني ميلاد: "لا ننصح أحدا ببيع الذهب في الفترة الحالية ومن اشترى ذهبا عليه أن يحتفظ به كي لا يخسر شيء لأن الذهب ملاذ آمن".