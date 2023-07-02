أول تعليق من أحمد شوبير بعد فوز منتخب مصر الأولمبي

حرص الإعلامي أحمد شوبير على تهنئة منتخب مصر الأولمبي بالفوز علي الجابون في المباراة المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة الثالثة .

و كتب شوبير عبر حسابه بموقع فيسبوك : ألف مبروووك تأهل منتخب مصر الأولمبي إلي نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام.. خطوة واحدة متبقية علي أولمبياد باريس بالتوفيق يا رجالة 🇪🇬👏🏻

نجح منتخب مصر الأولمبي في إضافة الهدف الثاني في شباك منافسه الجابون في المباراة المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.

وسجل أسامة فيصل لاعب منتخب مصر الأولمبي الهدف الثاني أمام منافسه الجابون من ضربة جزاء احتسبها الحكم بعد الرجوع الي تقنية الفيديو في الدقيقة 92 من عمر اللقاء

فيما جاء هدف منتخب مصر الأول عن طريق محمود صابر من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 42

وإذا استمر تقدم منتخب مصر الأولمبي علي نظيرة الجابون يتأهل منتخب مصر إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية كأول مجموعته برصيد 7 نقاط فيما يحتل منتخب مالي المركز الثاني حاليا متقدما علي النيجر بنتيجة هدف دون رد.