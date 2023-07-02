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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

فرج عامر يحسم الجدل بشأن انضمام أحمد فتوح للأهلي

صدى البلد

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة عن رغبة اللاعب أحمد فتوح في الانضمام للنادي الأهلي.

وكتب فرج عامر عبر حسابه بموقع فيسبوك: خبر مؤكد، أحمد فتوح الذي بزغ نجمه وأبدع في نادي سموحة وعاد للزمالك بعد ذلك، لا يرغب في التجديد للزمالك نهائيا ويرغب في التوقيع في يناير القادم للنادي الأهلي، حيث يحق له التوقيع لأي نادي في ذلك الوقت لانتهاء عقده بنهاية الموسم القادم، بيراميدز قدم إغراءات كبيرة لأحمد فتوح ولكنه لا يرغب في اللعب لبيراميدز ويرغب في ارتداء اللون الأحمر.

وكان قد كشف أسامة حسن لاعب الزمالك السابق حقيقة قرب انضمام فتوح نجم الفريق للأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وأكد أسامة حسن في تصريحات بالفيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” أن أحمد فتوح لن يرحل عن الزمالك ومستمر مع الفريق وكل ما يثار عن انضمامه للأهلي غير صحيح.

 

وأضاف أسامة حسن: “هحلق وشي لو فتوح عدي من جنب سور الأهلي.. فتوح عاشق للزمالك ونجم من نجومه ولا يفكر في الرحيل مطلقا عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

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