عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لطيفة: أي شخص معه موبايل يقدر يعمل أغنية.. فيديو

لطيفة
لطيفة

قالت الفنانة لطيفة، إنه في الوقت الحالي إنتاج الأغاني أصبح سهل جدا، إذ أن مواقع التواصل الاجتماعي سهلت الكثير من الأمور أمام الفنانين في الوقت الحالي.

وأضافت لطيفة، خلال لقاء خاص مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "سي بي سي": "أي حد معه موبايل يقدر يعمل أغنية، ولكن في وقتي كان لازم طموح وإرادة وتعبنا كتير عشان نعمل اللي إحنا عاوزينه". 

وأكدت أنها كان لديها طموح فني كبير، وكانت تخاف من فرض شيء عليها، "محبش حد يجي يقولي غني أنتي ده، أنا بحب أغني اللي أنا عاوزاه، محبش حد يفرض عليا حاجة من نفسه".

وتابعت لطيفة، أن مسيرتها الغنائية عبارة عن 35 ألبوم، وكلهم تمتلك حقوقهم، إذ أنهم من إنتاجها الخاص سواء الصوت أو الفيديو، لافتة إلى أنها كانت سعيدة بحصولها على جائزة "ميوزيك أورد" عن أغنية "حبيبي متروحش بعيد". 

لطيفة أغنية إنتاج الأغاني منى الشاذلى معكم ميوزيك أورد مواقع التواصل الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة للجمهور.. حقيقة وفاة الفنان إسلام حافظ

فرج عامر يعلن مفاجأة بشأن بن شرقي .. شاهد

السد العالي حصن مصر المنيع من خطر الملء الرابع لسد النهضة.. شراقي يوضح التفاصيل

فرج عامر يحسم الجدل بشأن انضمام أحمد فتوح للأهلي

خلال أيام.. حسم رسوم السحب والإيداع في البنوك| تفاصيل

جزار يعلق لحوم الأضاحي على عمود مونوريل.. والسلطات تتحرك| صور

الجزيرة الإماراتي يضع شرطًا صادمًا أمام أي نادٍ يطلب ضم بن شرقي

أعلى سعر لـ الدولار في البنوك اليوم 2-7-2023

ترشيحاتنا

الدفاعات الجوية الأوكرانية تتصدى لهجوم روسي على كييف

رقم إيجابي لـ ميكالي مع منتخب مصر الأولمبي

بين الواقع والأدب.. أشهر حوادث غرق الغواصات في التاريخ

إسرائيل تعلن شن ضربات صاروخية جديدة في سوريا

رسمة لـ بوتين تكشف أسرارا خطيرة عن شخصيته.. ماذا أوضحت؟

بعد تمرد فاجنر.. أمريكا تفتح باب تواصل مع روسيا لطمأنتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمر ردده الكثيرون حول العالم.. هل عاش الفراعنة لمئات السنين؟

طريقة عمل طحينة للمشويات زي المطاعم

أحدث حلويات عيد الأضحى.. طريقة عمل حلوى المسخسخة بمكونات سهلة وسريعة

فوائد الفاصوليا الخضراء.. تحميك من أمراض خطيرة

فيديو

من غرفتها .. أول فيديو لـ غادة عبد الرازق بعد إعلان طلاقها

«ميتيلاند» يتخذ هذا الإجراء ضد إمام عاشور.. والغندور يكشف عن مفاجأة|فيديو جراف

معجزات إلهية.. أسرار وفوائد لا تصدق عن ماء زمزم/ فيديو جراف

مطلعش زي ما اتقال|وفاة مدير مدرسة أثناء عمله الإضافي كعامل بناء.. ما الحقيقة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ