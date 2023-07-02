لطيفة: أي شخص معه موبايل يقدر يعمل أغنية.. فيديو

قالت الفنانة لطيفة، إنه في الوقت الحالي إنتاج الأغاني أصبح سهل جدا، إذ أن مواقع التواصل الاجتماعي سهلت الكثير من الأمور أمام الفنانين في الوقت الحالي.

وأضافت لطيفة، خلال لقاء خاص مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "سي بي سي": "أي حد معه موبايل يقدر يعمل أغنية، ولكن في وقتي كان لازم طموح وإرادة وتعبنا كتير عشان نعمل اللي إحنا عاوزينه".

وأكدت أنها كان لديها طموح فني كبير، وكانت تخاف من فرض شيء عليها، "محبش حد يجي يقولي غني أنتي ده، أنا بحب أغني اللي أنا عاوزاه، محبش حد يفرض عليا حاجة من نفسه".

وتابعت لطيفة، أن مسيرتها الغنائية عبارة عن 35 ألبوم، وكلهم تمتلك حقوقهم، إذ أنهم من إنتاجها الخاص سواء الصوت أو الفيديو، لافتة إلى أنها كانت سعيدة بحصولها على جائزة "ميوزيك أورد" عن أغنية "حبيبي متروحش بعيد".