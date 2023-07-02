استفزازات لا تنتهي .. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، باقتحام عشرات المستوطنين، للمسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت وكالة "وفا" الفلسطينية، عن مصادر محلية، أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية.

وتفرض شرطة الاحتلال قيودا مشددة على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل المحتل للأقصى، وتُدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.

وخلال أيام عيد الأضحى المبارك، أغلقت سلطات الاحتلال سبعة أبواب وأبقت على ثلاثة فقط مفتوحة، وهي (حطة والسلسلة والمجلس)، ضمن تضييقها على دخول المصلين.

وطال الإغلاق باب الأسباط، وذلك في تطورٍ خطير استهدف أحد أبواب الأقصى الكبيرة، وعرقل دخول كبار السن، نظرًا لتمكن المركبات من الوصول إليه.

ويشهد المسجد الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.