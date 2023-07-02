لم ينجح.. شرطة الاحتلال تنقذ نتنياهو قبل قتله

أعلنت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك)، اليوم الأحد، اعتقال الرجل الذي اعترف بالتخطيط وهدد بقتل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وفي وقت سابق، قالت الشرطة الإسرائيلية إنها وجدت رسالة تهدد بقتل نتنياهو وضعت فوق قبر شقيقه يونتان نتنياهو.

وأوضحت الشرطة الإسرائيلية في بيان، بحسب موقع “إسرائيل 24” إن المشتبه به له تاريخ طويل من الاضطرابات النفسية والمرض. وأثناء التحقيق، اعترف بالتخطيط لقتل رئيس الوزراء الإسرائيلي وأُحيل بعد ذلك إلى تقييم نفسي.

افتتحت الرسالة بالكلمات "كيف الحال يا يوني - أيها البطل؟ كيف تسير الأمور بالنسبة لك أنت (الجالس) في الأعلى؟ آه، لقد نسيت، من المحتمل أنك تقف في مكانك ولا مجال كبيرا عندك للتقدم".

وأضاف كاتب الرسالة: "لقد طُلب مني إبلاغ شقيقك بيبي (يقصد بنيامين نتنياهو)... أن الأمر انتهى".

وأضاف أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي يعتقد أنه سيبلغ من العمر 74 عاما في أكتوبر المقبل. لأكن واضحا، هذا تهديد من الدرجة الأولى"

وأضاف كاتب رسالة التهديد: "بيبي، أنت لست أفضل من أريئيل شارون. شارون تلقى جلطة دماغية ودخل في غيبوبة ثماني سنوات. وأتمنى لك أموراً أسوأ".

وتابع: "مهماتك احتلال غزة وإعادة جثة هدار غولدين وباقي الأسرى. الساعة تدق إلى الوراء. وبقي لك أكثر من ثلاثة أشهر ونصف الشهر".