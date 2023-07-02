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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

بعد توقف توريد القمح خلال العيد.. الفلاحين تستأنف الاستلام اليوم

صدى البلد

قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إن مراكز استقبال واستلام الأقماح واستئنفت الاستلام بعد توقف عمليات التوريد، خلال عيد الأضحى المبارك ، لافتا إلى أن التوريد سيستمر حتى شهر أغسطس المقبل .

وأضاف عبدالرحمن ، أنه تم استلام حتي الآن نحو 3.6 مليون طن من الأقماح المحليه من المزارعين منذ بدء تسليم الأقماح في أبريل الماضي وحتى الآن  ، من إجمالي  4 مليون طن قمح  تستهدف استلامها  وزارة التموين والتجارة الداخلية  من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي.

وأضاف عبدالرحمن، أن عمليات التوريد مستمره بشكل منتظم بدون اية معوقات في جميع أنحاء الجمهورية لتوريد القمح للحكومة لصناعة رغيف الخبز المدعم 
حيث تم توريد نحو 532 الف طن من الاقماح بمحافظة الشرقيه  ونحو 500 الف طن قمح  من محافظة المنيا ، بالإضافة إلى 88 الف طن من الأقماح من محافظة القليوبية ونحو 203 الف طن من محافظة كفر الشيخ ، و تم توريد حوالي 395 الف طن لصوامع محافظة البحيرة واكثر من 172 الف طن قمح تم توريدها لصوامع محافظة الغربية وتوريد 120 الف طن من الاقماح  تقريبا  لصوامع محافظة المنوفية.

وتابع قائلا : " فيما تم توريد حوالي 172 الف طن لصوامع محافظة الفيوم  ونحو 200 الف طن لصوامع محافظة بني سويف ووصلت كميات القمح المورده الي صوامع محافظة الدقهلية إلى نحو 339 الف طن تقريبا فيما استقبلت صوامع محافظة أسيوط حتي الآن نحو 133 ألف طن من الأقماح وما زال التوريد مستمر حتي شهر أغسطس المقبل".

وأكد عبدالرحمن، أن الحكومه تبذل جهود كبيره لتشجيع المزارعين علي زيادة توريد الأقماح ووضعت اسعار مجزيه لاردب القمح حيث تستلم اردب القمح وزن 150 كيلو جرام  بدرجه نقاوة 23.5 من المزارعين ب1500 جنيه مع توفير نقاط تجميع لاستلام الأقماح بالقرب من اماكن الانتاج لتخفيف اعباء النقل علي المزارعين مع سداد مستحقات المزارعين في غضون 48 ساعه علي الاكثر  وصرف 10 كيلو نخاله من المطاحن  بسعر مدعم لكل اردب قمح تم تسليمه للحكومة  مع تذليل كافة العقبات وتسهيل عمليات التوريد للمزارعين.

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بعد توقف توريد القمح خلال العيد.. الفلاحين تستأنف الاستلام اليوم

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