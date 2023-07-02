صحف السعودية| اجتماع طارئ بـ «التعاون الإسلامي» بسبب حرق المصحف.. فرنسا تعتقل 719 شخصاً.. واشتباكات حول سلاح المدرعات السوداني

قوات الاحتلال تهدم 96 منزلاً في القدس

وزير الخارجية السعودي ونظيره التركي يبحثان تحضيرات اجتماع «التعاون الإسلامي» الطارئ

قتلى وجرحى بإطلاق نار في بالتيمور الأميركية

المملكـة الأولى عالميــاً فـي مؤشـر الاستراتيجية الحكومية للذكاء الاصطناعي

«قطار المشاعر»: نقل 2.13 مليون حاج عبر 2208 رحلات في 7 أيام

طيبة الطيبة تستقبل 700 ألف حاج

تناولت صحف السعودية تطورات الأحداث في فرنسا، بعد ليلة خامسة من العنف والمواجهات والاعتقالات، علاوة على قضايا أخرى.

قالت صحيفة الشرق الأوسط، سجلت أعمال الشغب في فرنسا تراجعاً ملحوظاً ليل السبت - الأحد بعد ساعات من تشييع الشاب نائل (17 عاماً) الذي أطلق مقتله برصاص الشرطة (الثلاثاء) شرارة أعمال عنف طالت مختلف أنحاء البلاد بما فيها مدن كبرى.

وحتى الساعة الثالثة والنصف فجر الأحد (01:30 ت غ)، لم تسجل وزارة الداخلية الفرنسية أي أحداث شغب كبرى، وأشارت إلى توقيف 719 شخصاً في مختلف أنحاء البلاد، غالبيتهم للاشتباه بحملهم أدوات قد تستخدم في الشغب.

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان، عبر «تويتر»، «ليلة أكثر هدوءاً بفضل العمل الحازم لقوات حفظ الأمن».

ولجأت الوزارة لليلة الثانية على التوالي، إلى تعبئة 45 ألف عنصر من قوات الشرطة والدرك، بينهم 7 آلاف في باريس وضواحيها المجاورة، إضافة إلى تعزيزات أمنية في مدن مثل مرسيليا وليون وغيرها من الأنحاء التي تعرضت على مدى الليالي الأربع الماضية لسلسلة من الشغب والسرقة والنهب.

وقضى نائل برصاصة في الصدر أطلقها شرطي من مسافة قريبة في أثناء عملية تدقيق مروري في ضاحية نانتير غرب باريس. ووُجهت إلى الشرطي الموقوف البالغ 38 عاماً تهمة القتل العمد.

وشارك المئات في مراسم التشييع، السبت، من مسجد ابن باديس إلى مقبرة مونت فاليريان في ضاحية نانتير الباريسية، علماً بأن العائلة طلبت عدم حضور الصحافيين لتغطية مراسم الوداع.

وتسبب مقتل الشاب بصدمة في فرنسا وصل صداها إلى الجزائر التي تنحدر منها عائلته.

وأعاد الحادث فتح النقاش بشأن تعامل الشرطة مع حالات مماثلة. وقتل 13 شخصاً في فرنسا عام 2022 بعد رفضهم الامتثال لعمليات تدقيق مرورية.

وأوردت الصحيفة، بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره التركي هاكان فيدان تحضيرات الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، الذي يعقد في جدة، الأحد، لمناقشة الإجراءات التي ستتخذ إزاء حادثة حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد في أول أيام عيد الأضحى.

وكالة أنباء الأناضول بنسختها العربية أوردت أن المباحثات التي جرت عبر اتصال هاتفي السبت، لمناقشة التحضيرات للاجتماع، كما ناقش الطرفان قضايا مكافحة معاداة الإسلام والتعاون في القضايا الإقليمية.

ومزق المتطرف السويدي من أصل عراقي، سلوان موميكا (37 عاماً)، نسخة من القرآن الكريم وأضرم النار فيها عند مسجد ستوكهولم المركزي أمام 200 مسلم كانوا بالمسجد، بعد أن منحته الشرطة تصريحاً بتنظيم الاحتجاج بموجب قرار قضائي، الأمر الذي قوبل بموجة استنكار وتنديد واسعة في العالمين العربي والإسلامي.

وتعد تلك الواقعة تكراراً لحوادث مماثلة وقعت في السويد، التي يعيش فيها أكثر من 600 ألف مسلم، حيث سبق أن أحرق زعيم حزب «الخط المتشدد» الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان، في يناير (كانون الثاني) الماضي، نسخة من القرآن الكريم، قرب السفارة التركية في استوكهولم في حماية الشرطة.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن «إدانة واستنكار المملكة الشديدين لقيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف».

وأكدت مصادر، أن اشتباكات شملت الأسلحة الخفيفة والثقيلة بين الطرفين في السودان، وانتشرت في الأحياء السكنية المحيطة بالمنطقة العسكرية، وذلك في محاولة قوات «الدعم السريع»، اقتحام مقر سلاح المدرعات التابع للجيش السوداني في منطقة الشجرة جنوب الخرطوم.

وقال شهود عيان، إن طيران الجيش، من جانبه، نفذ ضربات جوية على مواقع قوات الدعم السريع في عدد من المناطق الواقعة جنوب معسكر «طيبة»، أكبر المواقع العسكرية للدعم السريع في العاصمة الخرطوم.

ولفتت الصحيفة، إلى أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، دعا مجموعة «فاغنر»، لتدريب جيشه، وفق ما أفادت به وكالة «بيلتا» الرسمية للأنباء.

وقال لوكاشينكو: «للأسف، هم مجموعة (فاغنر) ليسوا هنا، وإذا جاء مدربوهم، كما أخبرتهم بالفعل، ونقلوا لنا الخبرة القتالية، فسنقبل هذه التجربة».

وحذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، من استمرار وجود «تهديد خطير» في محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تحتلها روسيا، وقال إن موسكو «مستعدة من الناحية التقنية» لإحداث انفجار في المنشأة.

وأشار إلى أن الاستخبارات الأوكرانية هي مصدر هذه المعلومة، ودعا المجتمع الدولي لإيلاء مزيد من الاهتمام للوضع في المنشأة الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا، وهي أكبر محطة نووية في أوروبا، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

من جهة أخرى، اتهم زيلينسكي بعض الشركاء الغربيين بالمماطلة في ما يتعلق بمشاريع تدريب طيارين أوكرانيين على قيادة طائرات مقاتلة.

وطالب الرئيس الأوكراني قمّة حلف شمال الأطلسي التي تُعقد في فيلنيوس يومي 11 و12 من الشهر الجاري بمنح بلاده «دعوة» للانضمام إلى التحالف العسكري الغربي.

وأسفر إطلاق نار في مدينة بالتيمور بولاية ماريلاند الأميركية، في وقت مبكر من صباح اليوم (الأحد) عن إصابة عشرات ووقوع عدد من القتلى.

ووقع الحادث خلال تجمع أمس (السبت) في جنوب بالتيمور، وفقاً لشبكة «فوكس نيوز». وقالت شرطة بالتيمور إن ضباط الشرطة والموظفين الطبيين استجابوا لإنقاذ المواطنين في موقع الحادث.

وقالت محطة «فوكس 45 بالتيمور» المحلية إن التقارير الأولية تشير إلى مقتل عدة أشخاص وإصابة العشرات.

من جانبها، قالت صحيفة الرياض،تلبية لدعوة المملكة، رئيس القمة الإسلامية في دورتها الحالية، تعقد منظمة التعاون الإسلامي ظهر اليوم في مقرها بجدة اجتماعاً طارئاً مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمناقشة الإجراءات تجاه تداعيات حادثة حرق نسخة من المصحف الشريف في دولة السويد أول أيام عيد الأضحى المبارك، ومن المقرر أن يناقش الاجتماع الإجراءات تجاه هذه الأعمال الدنيئة، والتعبير عن موقف موحد ضد عملية تدنيس المصحف الشريف حسب بيان المنظمة.

وأصدرت منظمة التعاون الإسلامي، في 29 يونيو 2023، بياناً أعربت فيه عن إدانتها الشديدة لقيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام المسجد المركزي بالعاصمة السويدية استوكهولم، يوم الأربعاء 28 يونيو 2023، بعد صلاة عيد الأضحى المبارك.

ولفتت الصحيفة، إلى إنه قد هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي 96 منزلاً في مدينة القدس، خلال النصف الأول من العام الجاري.

جاء ذلك في تقرير مركز معلومات وادي حلوة في القدس النصف سنوي، الذي وثق اعتداءات الاحتلال والمستوطنين على الفلسطينيين، مبينًا أن هذا العام استشهد في القدس سبعة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال والمستوطنين، واعتقال 1798 فلسطينياً، بينهم 60 سيدة و12 طفلاً.

ولفت التقرير ، إلى أن الاحتلال أبعد 877 فلسطينياً عن مدينة القدس، بينهم 305 عن المسجد الأقصى المبارك، لتصديهم للمستوطنين أثناء اقتحامهم للأقصى.

ووفق الصحيفة، حصلت المملكة على المركز الأول عالميا في مؤشر الاستراتيجية الحكومية للذكاء الاصطناعي، وهو أحد مؤشرات التصنيف العالمي للذكاء الاصطناعي الصادر عن تورتويس انتليجينس «Tortoise Intelligence» الذي يقيس أكثر من 60 دولة في العالم، فيما حلت ألمانيا ثانيًا، والصين ثالثًا في هذا المؤشر.

ويقيس التصنيف العالمي للذكاء الاصطناعي أكثر من 100 معيار ضمن سبعة مؤشرات، هي: الاستراتيجية الحكومية، والبحث والتطوير، والكفاءات، والبنية التحتية، والبيئة التشغيلية، والتجارة، الذي نالت المملكة فيه المركز الأول في مؤشر الاستراتيجية الحكومية للذكاء الاصطناعي، والمركز 31 في إجمالي مؤشرات التصنيف الصادر عن «تورتويس» وهي شركة عالمية لديها مجلس استشاري عالمي يضم خبراء في الذكاء الاصطناعي من أنحاء العالم.

وقالت صحيفة عكاظ، أعلنت الخطوط الحديدية السعودية (سار) نجاح خطتها لتشغيل قطار المشاعر المقدسة في موسم حج 1444، وذلك بعد أن نقلت أكثر من 2.13 مليون راكب بين محطات القطار التسع الواقعة في منى وعرفات ومزدلفة خلال 2208 رحلات ترددية.

وأوضحت أنه تم نقل هذا العدد الكبير من الحجاج خلال أيام التشغيل الفعلي لقطار المشاعر المقدسة والبالغ عددها سبعة أيام التي انطلقت في اليوم السابع من شهر ذي الحجة وصولاً إلى نهاية عملية النقل التي انتهت اليوم الثالث عشر من ذي الحجة آخر أيام التشريق.

وأشارت إلى أن الحركة الأولى للقطار شهدت في اليوم السابع من شهر ذي الحجة نقل نحو 22.4 ألف شخص، في حين تم تنفيذ الخطط الخاصة بقطار المشاعر المقدسة، التي تضمنت تصعيد أكثر من 298.7 ألف حاج من مشعر منى إلى مشعر عرفات، وتلا ذلك نقل قطار المشاعر أكثر من 297 ألف حاج خلال نفرتهم إلى مشعر مزدلفة، وقام القطار بعد ذلك بإفاضة ما يزيد على 396 ألف حاج إلى مشعر منى، وخلال أيام التشريق تجاوز عدد من انتقلوا من محطات منى1، منى 2، مزدلفة 3، عرفات 3 إلى محطة منى 3 (الجمرات) أكثر من 1.12 مليون راكب مما أسهم في سهولة وصولهم إلى جسر الجمرات.

وأكملت كافة الجهات المعنية في منطقة المدينة المنورة استعداداتها لاستقبال أكثر من 700 ألف حاج بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج، إذ بدأت طلائع الضيوف الوصول، أمس.