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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

التضامن الاجتماعي : استمرار حملة الوزارة لحصر السيدات ذوات الإعاقة

صدى البلد

في إطار حرص الدولة على كفالة كافة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ أعلنت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي استمرار حملة الوزارة لحصر السيدات ذوات الإعاقة، مشيرة إلى أن الوزارة كانت قد أطلقت تطبيقا إلكترونيًا يهدف إلى تسجيل السيدات ذوات الإعاقة في إطار حرص الدولة على كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبصفة خاصة السيدات.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن التطبيق الإلكتروني بعد إطلاقه قد حدث به عطل فني أثناء فترة العيد، وجاري متابعة الموقف عن كثب للانتهاء من إصلاحه قبل نهاية الاسبوع الحالي، ويهدف التطبيق إلى تسجيل الحالة الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية، والعملية للزوجة، وطبيعة العمل، وغيرها من البيانات، مضيفة أن الوزارة قامت بحصر 180 ألف سيدة من مصادر عدة، بالاضافة إلى مساهمة الرائدات الاجتماعيات المنتشرات في مختلف محافظات الجمهورية في اجراءات الحصر والتسجيل.

وأشارت القباج إلى أن القيادة السياسية وجهت بدراسة الموضوعات التي تخص الأشخاص ذوى الإعاقة وجميع الفئات التي تندرج تحت مظلة الحماية الاجتماعية، في ظل حرصها على كفالة حقوقهم بما يتماشى مع التشريعات ذات الصلة ومع الموازنة العامة للدولة، خاصة أن الدولة حريصة على تبنى قواعد الشفافية فى تعاملها مع المواطنين فى جميع القضايا.

الجدير بالذكر أن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة تنسيقية وطنية لمتابعة إنفاذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، كما تم تشكيل لجنة مصغرة لرصد المواد المُختلف عليها وإعادة قراءتها بمنهجية عادلة لكل من الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار  حرص الدولة على حصولهم على حقوقهم التي شرعها لهم القانون مع متابعة دورية لكل ما يستجد من مطالب تخص حقوق ذوي الإعاقة.

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