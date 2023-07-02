بشعر مبلل وكاش مايوه.. الهام شاهين و إيناس الدغيدي يثرن الجدل

اعتادت الهام شاهين على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالأنوثة والاناقة في آن واحد، مما جعلها محط اهتمام متابعيها.





وشاركت الهام شاهين جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام بصور جديدة لها رفقة ايناس الدغيدي.





وظهرت باطلالة صيفية جريئة ومثيرة مرتدية كاش مايوه باللون الابيض و شعر مبلل.





وتتميز الهام شاهين بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.





وتعتمد الهام شاهين ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أوالإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.





ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة عليكتفيها.

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