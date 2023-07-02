ماكرون يعقد مشاورات للوزراء بشأن الاضطرابات في فرنسا

نقلت الإذاعة الفرنسية عن مصادر ، الأحد ، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيلتقي برئيسة الوزراء إليزابيث بورن وعدة وزراء آخرين مساء الأحد لمناقشة الوضع في البلاد.

ويستضيف ماكرون المشاورات في قصر الإليزيه الساعة 7:30 مساءً. وقالت الاذاعة إن ذلك سيتم في حضور رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير العدل.



واجتاحت الاضطرابات فرنسا منذ يوم الثلاثاء، عندما قُتل صبي يبلغ من العمر 17 عامًا برصاص شرطي بزعم عدم امتثاله خلال توقف مرور في نانتير ، إحدى ضواحي باريس. الضابط الذي فتح الزناد على الصبي تم اعتقاله بتهمة القتل العمد ، لكن هذا لم يوقف المتظاهرين.

وتصاعدت الاحتجاجات العنيفة إلى أعمال شغب ونهب ، ما دفع السلطات في بعض أجزاء فرنسا إلى فرض حظر تجول جزئي وقيود على وسائل النقل العام. وكانت وزارة الداخلية الفرنسية أبلغت عن اعتقالات وحالات إصابة بين رجال الشرطة يوميًا.